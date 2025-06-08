تسريبات تكشف مواصفات خارقة لهاتف Redmi Note 14 Pro

تخطط شركة شاومي لإطلاق هاتفها الشهير Redmi Note 14 Pro بتصميم جديد قريبًا وقد نشرت الشركة للتو إعلانًا تشويقيًا رسميًا يُلمح إلى حصول الهاتف الذكي على لون ذهبي. إليكم أبرز مواصفات الهاتف .

هاتف Redmi Note 14 Pro

نشر حساب X الرسمي لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة إعلانًا تشويقيًا جديدًا يتضمن فيديو قصيرًا يُسلّط الضوء على اللون الجديد لهاتف Redmi Note 14 Pro+. سيُطرح هذا الطراز قريبًا باللون الذهبي ، لينضم إلى الألوان الحالية مثل الأسود والبنفسجي والأزرق ومن المتوقع أن تُخطط شركة شاومي لإطلاق هاتف Redmi Note 14 Pro باللون الذهبي في السوق العالمية، حيث تم إدراجه بالفعل على الإنترنت وفي المقابل، لا يزال موعد الإطلاق الدقيق غير واضح.

مواصفات هاتف ريدمي نوت 14 برو



مواصفات هاتف ريدمي نوت 14 برو





يتميز هاتف ريدمي Note 14 Pro بشاشة AMOLED طويلة مقاس 6.67 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ودقة 1.5K، وسطوع ذروة 3000 شمعة. يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 7s من الجيل الثالث، وبطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة، تدعم شحنًا سلكيًا سريعًا بقوة 120 واط.

يحتوي هاتف ريدمي Note 14 Pro على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

أما بالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل ومن بين الميزات البارزة الأخرى أنه يأتي بمكبري صوت استريو مزدوجين، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وبلوتوث 5.4، وواي فاي 6، وتجدر الإشارة إلى أن هذا مجرد خيار لوني جديد، ولا يتضمن أي تحديثات في المكونات. لذا، من المتوقع أن يكون سعره متماشياً مع الإصدارات الأخرى.