الأهلي ومودرن سبورت.. مواجهة مصرية بنكهة مغربية تجمع عموتة وبن هاشم (تقرير)

تتجه الأنظار إلى مواجهة الأهلي ومودرن سبورت، التي تحمل طابعًا خاصًا على مستوى الأجهزة الفنية، بعدما أصبحت مناسبة مرتقبة لتجدد الصدام بين المدربين المغربيين حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، ومحمد أمين بن هاشم، المدير الفني لمودرن سبورت، في مواجهة تجمعهما على الأراضي المصرية.

مواجهة مصرية بنكهة مغربية تجمع عموتة وبن هاشم

وتكتسب المباراة أهمية إضافية في ظل المواجهة الفنية بين الثنائي المغربي، خاصة أن لقاء الأهلي ومودرن سبورت يمثل أول مواجهة بينهما في مصر، بعدما سبق أن التقيا خلال تجربتيهما في الكرة المغربية، عندما كان عموتة يتولى تدريب الوداد الرياضي، بينما قاد بن هاشم فريق أولمبيك آسفي.

وشهدت المواجهة السابقة بين المدربين تبادل التفوق، إذ نجح الوداد بقيادة عموتة في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، قبل أن يتمكن أولمبيك آسفي مع بن هاشم من حسم مواجهة أخرى لصالحه بهدف دون مقابل، وهو ما يمنح اللقاء الجديد أبعادًا تنافسية، في ظل رغبة كل مدرب في فرض أسلوبه وتحقيق نتيجة إيجابية.

وعلى مستوى النتائج في الدوري المصري، خاض الأهلي تحت قيادة عموتة 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، دون تلقي أي هزيمة، ليحصد 17 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

في المقابل، خاض مودرن سبورت تحت قيادة محمد أمين بن هاشم 7 مباريات، حقق الفوز في 4 منها، وتعادل في مباراة واحدة، بينما تلقى الخسارة في مباراتين، ليجمع 13 نقطة يحتل بها المركز الخامس.

وتكشف الأرقام عن اختلاف مسار الفريقين خلال الجولات الماضية، لكنها تضع المواجهة المقبلة أمام اختبار جديد للمدربين، سواء على مستوى النتائج أو إدارة التفاصيل الفنية داخل الملعب.

وبين ذكريات المواجهات السابقة في المغرب وطموحات المنافسة في الدوري المصري، يسعى عموتة لمواصلة نتائجه الإيجابية مع الأهلي، بينما يأمل بن هاشم في قيادة مودرن سبورت لتحقيق نتيجة تعزز موقعه في جدول الترتيب، لتبقى المواجهة اختبارًا جديدًا يحمل عنوان التحدي المغربي على الملاعب المصرية.