تسريب يكشف.. تغيير تصميم آيفون 17 برو أكبر مما توقعنا ويمتد إلى ما هو أبعد من الكاميرات

عادت شائعة قديمة للظهور بقوة قبل أيام قليلة فقط من مؤتمر آبل الكبير في 9 سبتمبر، حيث أكد مصدر جديد أن "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island) في هواتف iPhone 17 Pro القادمة ستكون أصغر حجمًا بالفعل.

جاءت هذه المعلومات الجديدة، التي رصدها موقع "MacRumors"، من شخص يعمل في شركة لتصنيع واقيات الشاشة، وهو ما يضيف مصداقية كبيرة للتسريب، حيث تحصل هذه الشركات عادة على الأبعاد الدقيقة للأجهزة الجديدة قبل إطلاقها.

أصغر بنسبة 25%.. التفاصيل الجديدة

لم يتغير تصميم "الجزيرة التفاعلية" على الإطلاق منذ ظهورها لأول مرة في عام 2022. لكن مع استمرار عدم قدرة آبل على وضع مستشعرات Face ID تحت الشاشة، فإن الحل الوحيد لزيادة المساحة القابلة للاستخدام في الشاشة هو تصغير حجم "الجزيرة" نفسها.

ووفقًا للمعلومات الجديدة، سيتقلص عرض "الجزيرة التفاعلية" في طرازي iPhone 17 Pro و Pro Max من 2 سم إلى 1.5 سم، أي بانخفاض قدره 25 في المئة. ورغم أن هذا التغيير قد لا يكون واضحًا للوهلة الأولى في الصور المصاحبة للتسريب، إلا أنه يمثل تحسينًا ملحوظًا.

جزء من إعادة تصميم شاملة

تأتي عودة هذه الشائعة في الوقت المناسب تمامًا لتكثيف الإثارة قبل حدث "Awe Dropping" الذي ستعلن فيه آبل عن عائلة آيفون 17، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من إعادة تصميم أكبر لهواتف "البرو" هذا العام.

فإلى جانب "الجزيرة التفاعلية" الأصغر، من شبه المؤكد أن هواتف "البرو" ستحتوي على شريط كاميرا خلفي يمتد من الحافة إلى الحافة، بالإضافة إلى حواف شاشة أنحف.

ومزيج هذه التغييرات سيجعل الهاتف يبدو مختلفًا بشكل واضح عن iPhone 16 Pro.

وفي ظل عدم توقع الإعلان عن تغييرات ثورية في الذكاء الاصطناعي هذا العام، قد تكون الترقية الكبيرة في التصميم هي "طوق النجاة" لشركة آبل، حيث ستوجه المحادثة نحو اتجاه جديد وتركز على جماليات وتحسينات الجهاز.