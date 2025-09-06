قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف.. تغيير تصميم آيفون 17 برو أكبر مما توقعنا ويمتد إلى ما هو أبعد من الكاميرات

عادت شائعة قديمة للظهور بقوة قبل أيام قليلة فقط من مؤتمر آبل الكبير في 9 سبتمبر، حيث أكد مصدر جديد أن "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island) في هواتف iPhone 17 Pro القادمة ستكون أصغر حجمًا بالفعل.

جاءت هذه المعلومات الجديدة، التي رصدها موقع "MacRumors"، من شخص يعمل في شركة لتصنيع واقيات الشاشة، وهو ما يضيف مصداقية كبيرة للتسريب، حيث تحصل هذه الشركات عادة على الأبعاد الدقيقة للأجهزة الجديدة قبل إطلاقها.

أصغر بنسبة 25%.. التفاصيل الجديدة

لم يتغير تصميم "الجزيرة التفاعلية" على الإطلاق منذ ظهورها لأول مرة في عام 2022. لكن مع استمرار عدم قدرة آبل على وضع مستشعرات Face ID تحت الشاشة، فإن الحل الوحيد لزيادة المساحة القابلة للاستخدام في الشاشة هو تصغير حجم "الجزيرة" نفسها.

ووفقًا للمعلومات الجديدة، سيتقلص عرض "الجزيرة التفاعلية" في طرازي iPhone 17 Pro و Pro Max من 2 سم إلى 1.5 سم، أي بانخفاض قدره 25 في المئة. ورغم أن هذا التغيير قد لا يكون واضحًا للوهلة الأولى في الصور المصاحبة للتسريب، إلا أنه يمثل تحسينًا ملحوظًا.

جزء من إعادة تصميم شاملة

تأتي عودة هذه الشائعة في الوقت المناسب تمامًا لتكثيف الإثارة قبل حدث "Awe Dropping" الذي ستعلن فيه آبل عن عائلة آيفون 17، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من إعادة تصميم أكبر لهواتف "البرو" هذا العام.

فإلى جانب "الجزيرة التفاعلية" الأصغر، من شبه المؤكد أن هواتف "البرو" ستحتوي على شريط كاميرا خلفي يمتد من الحافة إلى الحافة، بالإضافة إلى حواف شاشة أنحف. 

ومزيج هذه التغييرات سيجعل الهاتف يبدو مختلفًا بشكل واضح عن iPhone 16 Pro.

وفي ظل عدم توقع الإعلان عن تغييرات ثورية في الذكاء الاصطناعي هذا العام، قد تكون الترقية الكبيرة في التصميم هي "طوق النجاة" لشركة آبل، حيث ستوجه المحادثة نحو اتجاه جديد وتركز على جماليات وتحسينات الجهاز.

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أفريكسم بنك

رئيس (أفريكسم بنك): متوسط دخل الفرد في إفريقيا ارتفع إلى 2,500 دولار سنويا في 2024

سعر الذهب

تراجع جديد في سعر جرام الذهب مساء اليوم 6-9-2025.. تفاصيل

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

