«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
فيديوهات "آيفون 17 برو ماكس" المنتشرة مزيفة.. إليك أحدث الحقائق والتسريبات

احمد الشريف

 انتشرت خلال الساعات والأيام القليلة الماضية مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعي أنها تعرض أول نسخة عاملة من هاتف "آيفون 17 برو ماكس"، الذي لا يزال يفصلنا عام كامل عن موعد إطلاقه المتوقع في خريف 2026. 

ورغم أن هذه الفيديوهات قد تبدو متقنة، إلا أنها غير حقيقية وتندرج ضمن فئة "الفيديوهات التصورية" (Concept Videos) أو تعرض نماذج "دمى" (Dummy units) مصممة بناءً على الشائعات والتسريبات.

تتبع شركة آبل إجراءات أمنية مشددة للغاية تمنع تسريب نماذج أولية عاملة لأجهزتها قبل أشهر طويلة من الإعلان الرسمي. 

لذلك، فإن أي فيديو يظهر جهازًا يعمل بنظام iOS 26 ويعرض تصميمًا جديدًا في هذا التوقيت هو حتمًا من صنع الهواة والمصممين وليس تسريبًا فعليًا من داخل الشركة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الفيديوهات التصورية غالبًا ما تستند إلى معلومات وتسريبات قوية من مصادر موثوقة داخل سلاسل التوريد. وفيما يلي ملخص لأبرز وأحدث الحقائق المتداولة حول المواصفات المنتظرة لهاتف آيفون 17 برو ماكس.

أبرز التسريبات والمواصفات المتوقعة لـ iPhone 17 Pro Max:

تغيير في مواد التصنيع: تشير تقارير قوية إلى أن آبل قد تتخلى عن هيكل التيتانيوم المستخدم في طرازات "برو" الحالية وتعود إلى استخدام هيكل من الألومنيوم في آيفون 17 برو ماكس. ويهدف هذا التغيير إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحسين دمج الهوائيات لتقوية الاتصال.

أكبر بطارية في تاريخ آيفون وهي تتفق عدة مصادر على أن الهاتف سيشهد زيادة في السماكة لاستيعاب بطارية هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ هواتف آيفون، حيث من المتوقع أن تتجاوز سعتها 5000 مللي أمبير، مما قد يحل بشكل جذري شكاوى عمر البطارية.

ثورة في نظام الكاميرا: يُعد نظام الكاميرا أحد أبرز نقاط التركيز في التسريبات. من المتوقع أن تحصل جميع الكاميرات الخلفية الثلاث (الرئيسية، فائقة الاتساع، والتقريب Telephoto) على مستشعرات بدقة 48 ميجابكسل. كما ستحصل الكاميرا الأمامية على ترقية كبيرة لتصل إلى 24 ميجابكسل.

شاشة أقل انعكاسًا: تفيد التقارير بأن شاشة الهاتف، التي يتوقع أن تكون بحجم 6.9 بوصة، ستحتوي على طبقة جديدة مضادة للانعكاس، مما يجعل الرؤية تحت أشعة الشمس المباشرة أفضل بكثير.

معالج A19 Pro: سيحتوي الهاتف على الجيل الجديد من معالجات آبل، شريحة A19 Pro، التي ستركز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير إلى جانب تعزيز أداء مهام الذكاء الاصطناعي.

في الخلاصة، بينما لا يوجد فيديو "حقيقي" لهاتف آيفون 17 برو ماكس وهو يعمل حتى الآن، فإن التسريبات الموثوقة ترسم صورة واضحة لهاتف قادم بتغييرات جوهرية تركز على عمر البطارية، وقدرات الكاميرا، وتغيير في فلسفة التصميم.

