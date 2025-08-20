قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
اتحاد الكرة يهنئ صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز
القاهرة الإخبارية: مصر تجهّز مئات الشاحنات يوميًا.. والاحتلال مستمر في «هندسة التجويع»|فيديو
دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل تعيش أزمة داخلية على المستويين السياسي والأمني
انطلاق القافلة التاسعة عشرة من "زاد العزة" إلى قطاع غزة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: سول تعاني من «ازدواجية الشخصية»
بالتوسط للسلام بين روسيا وأوكرانيا.. ترامب: أريد «دخول الجنة» إن أمكن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تسريبات حافظات آيفون 17 تكشف أول ملامح التصميم: سيليكون سائل ودعم لتعليقة الإكسسوارات

احمد الشريف

كشفت تسريبات حديثة أن شركة آبل تستعد لإطلاق خط جديد كليًا من أغطية الحماية تحت اسم "Liquid Silicone" (سيليكون سائل)، وذلك بالتزامن مع الكشف عن هواتف iPhone 17 و iPhone 17 Pro هذا الخريف.

جاءت هذه المعلومات عبر المسرّب المعروف "Majin Bu"، الذي يمتلك سجلاً متفاوتاً ولكنه أصاب في تسريبات دقيقة سابقًا. 

وإذا صحت هذه الأنباء، فإنها قد تشير إلى تحول استراتيجي في إكسسوارات آبل، مع تركيز أكبر على الجانب العملي والوظيفي.

ميزة عملية طال انتظارها

التفصيلة الأكثر إثارة في التسريب هي احتواء الأغطية الجديدة على فتحات متعددة مصممة خصيصًا لربط حزام أو شريط تعليق (Lanyard)، والذي يُرجح أن يُباع بشكل منفصل. 

ورغم أن هذه ستكون المرة الأولى التي نرى فيها هذه الميزة في غطاء حماية رسمي لهواتف آيفون، إلا أن الفكرة ليست جديدة تمامًا على آبل.

 فقد سبق وأن أضافت الشركة دعمًا لشريط التعليق في علبة شحن سماعات AirPods Pro 2، وقبل سنوات، كان جهاز iPod touch يحتوي على حلقة معدنية مدمجة لنفس الغرض.

تصميمان مختلفان وتأثير غامض

عرض المسرّب تصميمين محتملين لهذه الأغطية. الأول يتميز بملمس أملس وكلاسيكي يبدو أقرب إلى تصميمات آبل الرسمية، بينما يُظهر التصميم الآخر تأثير تموجات دقيقة تنطلق من منطقة شحن MagSafe، في تصميم يذكرنا بأغطية Casetify Ripple الشهيرة.

وأضاف المسرّب ملاحظة غامضة، مشيرًا إلى أن أغطية "السيليكون السائل" ستحتوي على "تأثير الزجاج السائل" (Liquid Glass effect)، دون توضيح طبيعة هذا التأثير.

منافسة مباشرة مع الشركات المتخصصة

بإضافة هذه الميزة، تضع آبل نفسها في منافسة مباشرة مع علامات تجارية متخصصة بنت أنظمتها بالكامل حول هذه الفكرة.

 فعلى سبيل المثال، تمتلك شركة Peak Design منظومة متكاملة من الأحزمة والإكسسوارات التي ترتبط بأغطيتها عبر نظام ربط آمن وموثوق يحظى بشعبية واسعة.

من وجهة نظري، فإن إضافة خيار تعليق الحزام إلى الأغطية الرسمية هي خطوة منطقية، وإن كانت متأخرة. 

فلطالما اعتمد المستخدمون على حلول من شركات أخرى للحصول على خيارات حمل أكثر أمانًا، خاصة عند التقاط الصور أو التواجد في أماكن مزدحمة.

 وإذا ثبتت صحة هذه التسريبات، فلا شك أن خط "السيليكون السائل" الجديد سيصبح خيارًا شائعًا للغاية بين مالكي هواتف آيفون 17.

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

جانب من تنفيذ قرار سحب ارض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر

الكوكي مدير فني المصري

نبيل الكوكي: «المصري» لعب من أجل الفوز فقط والخروج بنقطة أمام بطل أفريقيا ليس سيئًا

مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 20-8-2025

افتتاح أقسام جديدة للعناية المركزة بمستشفى الصدر والجامعة

«حبشي» يوجّه بإعداد خريطة صحية متكاملة لمحافظة بورسعيد وتنسيق نطاقات الخدمة الطبية جغرافيًا |فيديو

بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل البطاطس المقرمش في المنزل

طريقة عمل مخلل البطاطس

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟

لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم

ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟

طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية

فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

