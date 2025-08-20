تسريبات حافظات آيفون 17 تكشف أول ملامح التصميم: سيليكون سائل ودعم لتعليقة الإكسسوارات

كشفت تسريبات حديثة أن شركة آبل تستعد لإطلاق خط جديد كليًا من أغطية الحماية تحت اسم "Liquid Silicone" (سيليكون سائل)، وذلك بالتزامن مع الكشف عن هواتف iPhone 17 و iPhone 17 Pro هذا الخريف.

جاءت هذه المعلومات عبر المسرّب المعروف "Majin Bu"، الذي يمتلك سجلاً متفاوتاً ولكنه أصاب في تسريبات دقيقة سابقًا.

وإذا صحت هذه الأنباء، فإنها قد تشير إلى تحول استراتيجي في إكسسوارات آبل، مع تركيز أكبر على الجانب العملي والوظيفي.

ميزة عملية طال انتظارها

التفصيلة الأكثر إثارة في التسريب هي احتواء الأغطية الجديدة على فتحات متعددة مصممة خصيصًا لربط حزام أو شريط تعليق (Lanyard)، والذي يُرجح أن يُباع بشكل منفصل.

ورغم أن هذه ستكون المرة الأولى التي نرى فيها هذه الميزة في غطاء حماية رسمي لهواتف آيفون، إلا أن الفكرة ليست جديدة تمامًا على آبل.

فقد سبق وأن أضافت الشركة دعمًا لشريط التعليق في علبة شحن سماعات AirPods Pro 2، وقبل سنوات، كان جهاز iPod touch يحتوي على حلقة معدنية مدمجة لنفس الغرض.

تصميمان مختلفان وتأثير غامض

عرض المسرّب تصميمين محتملين لهذه الأغطية. الأول يتميز بملمس أملس وكلاسيكي يبدو أقرب إلى تصميمات آبل الرسمية، بينما يُظهر التصميم الآخر تأثير تموجات دقيقة تنطلق من منطقة شحن MagSafe، في تصميم يذكرنا بأغطية Casetify Ripple الشهيرة.

وأضاف المسرّب ملاحظة غامضة، مشيرًا إلى أن أغطية "السيليكون السائل" ستحتوي على "تأثير الزجاج السائل" (Liquid Glass effect)، دون توضيح طبيعة هذا التأثير.

منافسة مباشرة مع الشركات المتخصصة

بإضافة هذه الميزة، تضع آبل نفسها في منافسة مباشرة مع علامات تجارية متخصصة بنت أنظمتها بالكامل حول هذه الفكرة.

فعلى سبيل المثال، تمتلك شركة Peak Design منظومة متكاملة من الأحزمة والإكسسوارات التي ترتبط بأغطيتها عبر نظام ربط آمن وموثوق يحظى بشعبية واسعة.

من وجهة نظري، فإن إضافة خيار تعليق الحزام إلى الأغطية الرسمية هي خطوة منطقية، وإن كانت متأخرة.

فلطالما اعتمد المستخدمون على حلول من شركات أخرى للحصول على خيارات حمل أكثر أمانًا، خاصة عند التقاط الصور أو التواجد في أماكن مزدحمة.

وإذا ثبتت صحة هذه التسريبات، فلا شك أن خط "السيليكون السائل" الجديد سيصبح خيارًا شائعًا للغاية بين مالكي هواتف آيفون 17.