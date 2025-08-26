قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة ملك من الحكومة؟
كيفية إخراج الزكاة على العقارات المؤجرة.. أمين الإفتاء يجيب
نقابة السكة الحديد تكرم خفير مزلقان بني سويف لشجاعته
تعادل سلبي بين الزمالك وفاركو في شوط المباراة الأول دون خطورة واضحة
معنديش تفاصيل.. بسمة وهبة: حسام حبيب بيتحقق معاه حاليا
تسريب يكشف عن تشكيلة حافظات آيفون 17 الجديدة.. تصميم "الزجاج السائل" يأتي بألوان مبهجة

احمد الشريف

كشف تسريب جديد ومفصل عن جميع الألوان التي ستتوفر بها أغطية الحماية الجديدة من آبل، والتي تحمل اسم "Liquid Silicone" (السيليكون السائل)، والمقرر إطلاقها جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف iPhone 17 هذا الخريف.

أنهى هذا التسريب كل التكهنات السابقة، حيث قدم صورًا وقائمة كاملة بالألوان المعتمدة، وحتى تلك التي قررت آبل إلغاءها في اللحظات الأخيرة.

قائمة الألوان الثمانية المعتمدة

ستتوفر أغطية "السيليكون السائل" الجديدة بثمانية ألوان مميزة، وهي:

أسود منتصف الليل (Midnight Black)

أزرق رمادي (Gray Blue)

أزرق داكن (Dark Blue)

أخضر شاحب (Celadon)

أخضر عشبي (Grass Green)

برتقالي باهت (Pale Orange)

برتقالي عميق (Deep Orange)

بنفسجي ضبابي (Fog Purple)

وستكون هذه الأغطية متاحة لجميع هواتف السلسلة، بما في ذلك هاتف iPhone 17 Air الجديد الذي يحل محل طرازات "بلس" السابقة.

ألوان تم اختبارها وإلغاؤها.. وقد تعود لاحقًا

المثير للاهتمام هو أن المصدر كشف أيضًا عن قائمة بألوان أخرى قامت آبل باختبارها لكنها قررت في النهاية عدم طرحها مع الإطلاق الأولي. وهذه الألوان قد نراها لاحقًا كإصدارات خاصة ومحدودة. وتشمل الألوان الملغاة:

أسود

رمادي صخري

بني داكن

أخضر بحيري

أصفر فاكهة النجمة (Carambola)

خيارات متنوعة لمحبي آيفون هذا العام

لا تتوقف خيارات الإكسسوارات عند هذا الحد. فهناك تسريبات أخرى تشير إلى أن آبل ستطلق أيضًا خطًا جديدًا من أغطية TechWoven، والتي ستكون نسخة محسنة وأكثر متانة من أغطية FineWoven السابقة التي عانت من مشاكل في جودتها.

والأكثر إثارة هو وجود شائعات حول إمكانية إعادة تصميم غطاء شبيه بغطاء iPhone 4 الكلاسيكي، ليكون مخصصًا لهاتف iPhone 17 Air فائق النحافة، بهدف حمايته دون التأثير على مظهره الرشيق.

مع كل هذه الخيارات، يبدو أن مالكي هواتف آيفون 17 سيكونون أمام موسم حافل بالخيارات المتنوعة لتخصيص وحماية هواتفهم الجديدة.

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء أم مكة من مدرستهم في القليوبية

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

مشغولات ذهبية

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

مي عبد الحميد

الإسكان الاجتماعي: بيع 207 آلاف كراسة شروط في الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7

بالصور

بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم

اطفال المنيا

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

