تسريب يكشف عن تشكيلة حافظات آيفون 17 الجديدة.. تصميم "الزجاج السائل" يأتي بألوان مبهجة

كشف تسريب جديد ومفصل عن جميع الألوان التي ستتوفر بها أغطية الحماية الجديدة من آبل، والتي تحمل اسم "Liquid Silicone" (السيليكون السائل)، والمقرر إطلاقها جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف iPhone 17 هذا الخريف.

أنهى هذا التسريب كل التكهنات السابقة، حيث قدم صورًا وقائمة كاملة بالألوان المعتمدة، وحتى تلك التي قررت آبل إلغاءها في اللحظات الأخيرة.

قائمة الألوان الثمانية المعتمدة

ستتوفر أغطية "السيليكون السائل" الجديدة بثمانية ألوان مميزة، وهي:

أسود منتصف الليل (Midnight Black)

أزرق رمادي (Gray Blue)

أزرق داكن (Dark Blue)

أخضر شاحب (Celadon)

أخضر عشبي (Grass Green)

برتقالي باهت (Pale Orange)

برتقالي عميق (Deep Orange)

بنفسجي ضبابي (Fog Purple)

وستكون هذه الأغطية متاحة لجميع هواتف السلسلة، بما في ذلك هاتف iPhone 17 Air الجديد الذي يحل محل طرازات "بلس" السابقة.

ألوان تم اختبارها وإلغاؤها.. وقد تعود لاحقًا

المثير للاهتمام هو أن المصدر كشف أيضًا عن قائمة بألوان أخرى قامت آبل باختبارها لكنها قررت في النهاية عدم طرحها مع الإطلاق الأولي. وهذه الألوان قد نراها لاحقًا كإصدارات خاصة ومحدودة. وتشمل الألوان الملغاة:

أسود

رمادي صخري

بني داكن

أخضر بحيري

أصفر فاكهة النجمة (Carambola)

خيارات متنوعة لمحبي آيفون هذا العام

لا تتوقف خيارات الإكسسوارات عند هذا الحد. فهناك تسريبات أخرى تشير إلى أن آبل ستطلق أيضًا خطًا جديدًا من أغطية TechWoven، والتي ستكون نسخة محسنة وأكثر متانة من أغطية FineWoven السابقة التي عانت من مشاكل في جودتها.

والأكثر إثارة هو وجود شائعات حول إمكانية إعادة تصميم غطاء شبيه بغطاء iPhone 4 الكلاسيكي، ليكون مخصصًا لهاتف iPhone 17 Air فائق النحافة، بهدف حمايته دون التأثير على مظهره الرشيق.

مع كل هذه الخيارات، يبدو أن مالكي هواتف آيفون 17 سيكونون أمام موسم حافل بالخيارات المتنوعة لتخصيص وحماية هواتفهم الجديدة.