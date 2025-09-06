قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
تسريب يكشف المفاجأة.. جالكسي S26 Edge يشبه آيفون 17 برو ماكس

شيماء عبد المنعم

تم تداول شائعة جديدة عن تصميم محتمل للهاتف Galaxy S26 Edge من سامسونج، مما يعزز التكهنات حول احتمالية أن يكون الهاتف النحيف جدا شبيها بهاتف iPhone 17 Pro القادم.

وبحسب ما ذكره موقع “theverge”، تظهر التصميمات التي تم تسريبها من قبل المسرب الموثوق OnLeaks، والتي نشرت على موقع Android Headlines، جهازا يتميز بحواف رفيعة وشريط كاميرا خلفية بارز يضم عدستين.

وفقا لهذه التصاميم، قد يختلف Galaxy S26 Edge بشكل كبير عن Galaxy S25 Edge، الذي يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية مرتبة بشكل عمودي على الجهة اليسرى من الجهاز. 

في المقابل، تظهر تصميمات جالكسي S26 Edge شبه مشابهة للتسريبات والنماذج التجريبية التي ظهرت على IFA 2025، والتي تميل إلى التصميم الذي يتوقع أن يظهر في iPhone 17 Pro، مع ذلك، يشاع أن iPhone 17 Pro سيأتي مع ثلاث كاميرات خلفية، بينما يتوقع أن يحتوي S26 Edge على كاميرتين فقط.

من المقرر أن يحل Galaxy S26 Edge مكان S26 Plus، ومن المتوقع أيضا أن يتضمن مغناطيسات مدمجة لدعم الشحن Qi2، مما يجعله متوافقا مع أحدث هواتف آيفون وسلسلة هواتف Pixel 10. 

كما أفادت Android Headlines أن جالكسي S26 Edge سيكون أنحف من سابقيه، حيث سيبلغ سمكه 5.5 ملم أو 10.8 ملم مع نتوء الكاميرا، مقارنة بـ 5.8 ملم في S25 Edge.

تصميم جالكسي S26 Edge 

مواصفات جالكسي S26 Edge 

كشفت القائمة الصادرة عن هيئة 3C التنظيمية الصينية أن هاتف جالكسي S26 Edge سيحمل بطارية بسعة 4078 مللي أمبير، مما يعني أنه سيتم تسويقه بسعة تصل إلى 4200 مللي أمبير، وتعتبر هذه السعة ترقية كبيرة مقارنة ببطارية Galaxy S25 Edge التي تبلغ 3900 مللي أمبير، خصوصا مع الشائعات التي تشير إلى أن سامسونج ستجعل الهاتف أنحف بمقدار 0.3 ملم.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تستعد فيه آبل لإطلاق منافس مباشر، هو هاتف iPhone 17 Air، والذي يشاع أنه سيأتي ببطارية ضعيفة نسبيا تبلغ 2900 مللي أمبير، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في نظام iOS 26 لإدارة الطاقة.

في هذا السياق، تبدو بطارية جالكسي S26 Edge بسعة 4200 مللي أمبير ضخمة جدا، خاصة إذا ما تم وضعها في هيكل نحيف للغاية مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو من أقوى معالجات الهواتف المحمولة، إنجاز هندسي يستحق الإشادة.

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن جالكسي S26 Edge في وقت مبكر من العام المقبل، ليحل محل طراز “بلس” في سلسلة هواتفها الرائدة.

