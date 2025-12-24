ستكون منطقة صناعية.. رئيس الوزراء يكشف أهمية منطقة "المثلث الذهبي"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة المثلث الذهبي تتميز مواد محجرية وتعدين عالية خاصة خام الفوسفات وننتظر من تلك المنطقة أن تكون منطقة صناعية

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي للحكومة من العاصمة الإدارية، أن تلك المنطقة سيكون لها إطلالة على البحر الأحمر، وبالتالي سيكون النشاط السياحي كبير، خاصة مع وجود ميناء سفاجا وستكون منطقة لوجيتسية للدولة المصرية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن المستثمرين أصبحوا يهتمون بتلك المنطقة، مؤكدا أنه سيتم توفير الموارد المالية لتدبير البنية الأساسية، وسيتم العمل على إستقطاب شركات للإستثمار وتوفير فرص عمل.