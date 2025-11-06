قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر
تكنولوجيا وسيارات

تريليون دولار على الطاولة .. لماذا يدعم جاك دورسي أجر إيلون ماسك الخيالي؟

جاك دورسي و إيلون ماسك
جاك دورسي و إيلون ماسك
شيماء عبد المنعم

أعرب جاك دورسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، عن دعمه للحزمة المقترحة التي تبلغ قيمتها “تريليون دولار” للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك. 

جاء ذلك في منشور نشره جاك دورسي على منصة "إكس"، حيث أكد أن هذه الحزمة ليست مجرد تعويض مالي، بل تهدف إلى ضمان نهج هندسي مبدئي وطموح لمستقبل الشركة.

جاك دورسي يدعم حزمة الأجر التريليونية لـ إيلون ماسك

ولمن لا يعلم، من المقرر أن تستضيف شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” اجتماعها السنوي AGM اليوم، السادس من نوفمبر، حيث يعد موضوع حزمة الأجر التي تم اقتراحها في سبتمبر من هذا العام لـ إيلون ماسك من أبرز نقاط النقاش.

وفي دعمه للحزمة، كتب دورسي في منشور على منصة "إكس": “الأمر ليس عن التعويضات، إنه يتعلق بضمان نهج هندسي مبدئي (ومثير!) لمستقبل الشركة”.

جاك دورسي يدعم حزمة الأجر التريليونية لـ إيلون ماسك

وقد تم الإعلان عن هذه الحزمة لأول مرة في سبتمبر 2023، وتعتبر أكبر بكثير من حزمة الأجر التي تم منحها لماسك في عام 2018.

نقل دورسي في منشوره اقتباسا من منشور سابق لشركة تسلا، الذي جاء فيه: “تسلا في نقطة تحول حاسمة ونحن بحاجة إلى تصويتكم، إذا كنتم تؤمنون برؤية ماسك المستقبلية لشركة تسلا، صوتوا لصالح المقترحات”.

وقد رد إيلون ماسك على منشور دورسي بتعبير عن امتنانه من خلال استخدام رمز قلب.

تأتي الحزمة المقترحة لـ إيلون ماسك بموجب شروط محددة، حيث تشمل الوصول إلى 10 مليون اشتراك نشط في نظام القيادة الذاتية الكامل FSD، و1 مليون سيارة روبوتاكسي من تسلا على الطرق.

وفي ملف قدمته الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، قالت تسلا إن "حزم التعويضات التقليدية التي تمنح للمديرين التنفيذيين في الشركات الأخرى تم تحديدها على أنها غير مناسبة لتصميم حوافز السيد ماسك".

ووفقا للملف المقدم إلى الـ SEC، "يشير نظام القيادة الذاتية الكامل إلى نظام قيادة متقدم، بغض النظر عن الاسم التجاري المستخدم، الذي يمكنه أداء مهام النقل التي توفر وظائف مستقلة أو مشابهة تحت ظروف قيادة معينة".

جاك دورسي إيلون ماسك شركة تسلا حزمة الأجر

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

