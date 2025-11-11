قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: الهيئة تتيح للقضاة طلب بطاقات اقتراع إضافية
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
أخبار التكنولوجيا| هواوي تعلن عن جهاز لوحي جديد.. وإليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تطبيق Sora يجذب مئات الآلاف في يومه الأول على أندرويد.. ما هو؟
انطلق تطبيق Sora على نظام أندرويد ببداية موفقة ففي يومه الأول على متجر جوجل بلاي، ليحقق تطبيق الفيديو المبني على الذكاء الاصطناعي، من شركة OpenAI، المطورة لتقنية ChatGPT، ما يُقدر بـ 470,000 عملية تنزيل في جميع الأسواق التي كان متاحًا فيها، وفقًا لتقديرات جديدة من شركة Appfigures، وهي شركة متخصصة في تحليل بيانات التطبيقات .

قيمة استثنائية مقابل سعر هواوي تعلن عن جهازها اللوحي Qingyun C5

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة أعلنت شركة هواوي  عن أحدث جهاز لوحي لها وهو جهاز Qingyun C5 (الجيل الثالث)، في الصين. وإليك أهم مواصفاته

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة IPS مقاس 11.5 بوصة بدقة 2.2K، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 86%. كما أنها حاصلة على شهادتي TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض والخالية من الوميض.

بمواصفات احترافية توبيا تغزو الأسواق بهواتف ألعاب جدبدة إلييك أهم مواصفاتها

كشفت شركة نوبيا مؤخرًا عن هاتفيها Nubia Z80 Ultra و Red Magic 11 Pro المزودين وكلاهما يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5. ويبدو أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد قبل نهاية هذا العام. وقد ظهر هذا الهاتف، الذي يحمل رقم الطراز P0110، في قاعدة بيانات Geekbench ومنصات الاعتماد الصينية مثل 3C وCMIT.

ريلمي تعلن موعد إطلاق هاتف المواصفات الخارقة Realme GT 8 Pro

أُعلن عن هاتف Realme GT 8 Pro  لأول مرة في بداية هذا الشهر . والآن، طُرح الجهاز رسميًا للبيع في الصين. يجمع هذا الإصدار الخاص بين أحدث عتاد Realme وتصميم مستوحى من سيارات الفورمولا 1،يأتي الهاتف بإصدار واحد مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، وهو مصمم للمستخدمين الذين يُقدّرون الأداء والفخامة في آنٍ واحد.

أحدث أخبار التكنولوجيا

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

