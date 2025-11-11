أخبار التكنولوجيا| هواوي تعلن عن جهاز لوحي جديد.. وإليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تطبيق Sora يجذب مئات الآلاف في يومه الأول على أندرويد.. ما هو؟

انطلق تطبيق Sora على نظام أندرويد ببداية موفقة ففي يومه الأول على متجر جوجل بلاي، ليحقق تطبيق الفيديو المبني على الذكاء الاصطناعي، من شركة OpenAI، المطورة لتقنية ChatGPT، ما يُقدر بـ 470,000 عملية تنزيل في جميع الأسواق التي كان متاحًا فيها، وفقًا لتقديرات جديدة من شركة Appfigures، وهي شركة متخصصة في تحليل بيانات التطبيقات .

قيمة استثنائية مقابل سعر هواوي تعلن عن جهازها اللوحي Qingyun C5

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة أعلنت شركة هواوي عن أحدث جهاز لوحي لها وهو جهاز Qingyun C5 (الجيل الثالث)، في الصين. وإليك أهم مواصفاته

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة IPS مقاس 11.5 بوصة بدقة 2.2K، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 86%. كما أنها حاصلة على شهادتي TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض والخالية من الوميض.

بمواصفات احترافية توبيا تغزو الأسواق بهواتف ألعاب جدبدة إلييك أهم مواصفاتها

كشفت شركة نوبيا مؤخرًا عن هاتفيها Nubia Z80 Ultra و Red Magic 11 Pro المزودين وكلاهما يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5. ويبدو أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد قبل نهاية هذا العام. وقد ظهر هذا الهاتف، الذي يحمل رقم الطراز P0110، في قاعدة بيانات Geekbench ومنصات الاعتماد الصينية مثل 3C وCMIT.

ريلمي تعلن موعد إطلاق هاتف المواصفات الخارقة Realme GT 8 Pro

أُعلن عن هاتف Realme GT 8 Pro لأول مرة في بداية هذا الشهر . والآن، طُرح الجهاز رسميًا للبيع في الصين. يجمع هذا الإصدار الخاص بين أحدث عتاد Realme وتصميم مستوحى من سيارات الفورمولا 1،يأتي الهاتف بإصدار واحد مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، وهو مصمم للمستخدمين الذين يُقدّرون الأداء والفخامة في آنٍ واحد.