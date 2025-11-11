تطبيق Sora يجذب مئات الآلاف في يومه الأول على أندرويد.. ما هو؟

انطلق تطبيق Sora على نظام أندرويد ببداية موفقة ففي يومه الأول على متجر جوجل بلاي، ليحقق تطبيق الفيديو المبني على الذكاء الاصطناعي، من شركة OpenAI، المطورة لتقنية ChatGPT، ما يُقدر بـ 470,000 عملية تنزيل في جميع الأسواق التي كان متاحًا فيها، وفقًا لتقديرات جديدة من شركة Appfigures، وهي شركة متخصصة في تحليل بيانات التطبيقات .

وهذا يجعل حجم إطلاق Android أكبر من 4 أضعاف حجم إطلاق iOS، مع زيادة في التثبيتات بنسبة 327% (360,000) إلا أن الشركة تلاحظ أن هذه ليست مقارنة عادلة.

ميزات تطبيق Sora

وفي المقابل، يتوفر تطبيق Sora على نظام التشغيل Android في الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام، كما ألغت OpenAI شرط الدعوة في أواخر أكتوبر لأسواقها الرئيسية.

حقق التطبيق نجاحًا باهرًا فور إطلاقه، على الرغم من كونه حصريًا سابقًا. تجاوز عدد تثبيتات تطبيق iOS مليون مرة خلال أسبوعه الأول، وسرعان ما تصدّر متجر التطبيقات . ولا يزال يحتل اليوم المركز الرابع في قائمة أفضل تطبيقات iPhone المجانية على متجر التطبيقات الأمريكي.

مع تطبيق سورا، يستخدم المستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام إشارات تنبيه. ويمكن لهذه المقاطع أيضًا أن تتضمن تحريك المستخدمين وأصدقائهم بواسطة الذكاء الاصطناعي، عبر ميزة تُعرف باسم كاميوس. يمكن تمرير مقاطع الفيديو في موجز عمودي يشبه تيك توك، ما يتيح لك رؤية ما يصنعه الآخرون باستخدام هذه التقنية.

قامت Appfigures أيضًا بمراجعة تقديراتها السابقة لعدد تنزيلات تطبيق Sora على نظام iOS في اليوم الأول. في البداية، أشارت نماذجها إلى أن التطبيق شهد حوالي 56,000 تنزيل في اليوم الأول. الآن، وبعد مرور المزيد من الوقت، يمكن للنموذج التنبؤ بدقة أكبر بأن الرقم كان أقرب إلى 110,000، منها حوالي 69,300 عملية تثبيت في الولايات المتحدة.

وبالمقارنة، شهد تطبيق Sora لنظام Android ما يقرب من 296 ألف عملية تثبيت في الولايات المتحدة، من أصل 470 ألف عملية تثبيت إجمالية، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك اهتمام بصانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، حتى بعد أن تلاشى الضجيج الأولي لإطلاق iOS.

تنافس Sora مع Meta AI

وتتنافس Sora أيضًا مع Meta AI، التي أطلقت تطبيقها المحمول للمستخدمين الأوروبيين اليوم ، بعد إطلاقه لأول مرة في الولايات المتحدة في وقت سابق.