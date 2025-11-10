بمواصفات احترافية توبيا تغزو الأسواق بهواتف ألعاب جدبدة إلييك أهم مواصفاتها

كشفت شركة نوبيا مؤخرًا عن هاتفيها Nubia Z80 Ultra و Red Magic 11 Pro المزودين وكلاهما يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5. ويبدو أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد قبل نهاية هذا العام. وقد ظهر هذا الهاتف، الذي يحمل رقم الطراز P0110، في قاعدة بيانات Geekbench ومنصات الاعتماد الصينية مثل 3C وCMIT.

مواصفات هاتف Nubia P0110

تُظهر قائمة Geekbench أن هاتف Nubia P0110 يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite . ورغم عدم ذكر اسم المعالج صراحةً، إلا أن تفاصيل المعالج المركزي ومعالج الرسومات المتوفرة في القائمة تعد كافية لتأكيد أن الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite.

يحتوي الجهاز، الذي لا يزال اسمه النهائي قيد الكتمان، على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ويعمل بنظام Android 16 ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بشاحن بقوة 94.5 واط.

ووفقًا لمدون تقني ، فإن هاتف Nubia P0110 يعد هاتف ألعاب، ولكنه ليس جزءًا من سلسلة Red Magic. صُمم لمنافسة هواتف Snapdragon 8 Elite التي صدرت مؤخرًا، مثل Redmi K90 وiQOO Neo 11 وOnePlus Ace 6 وRealme GT 8.

في أكتوبر الماضي، زعم تشانغ لي، نائب رئيس شركة ZTE والمدير العام لمنتجات نوبيا الرئيسية، أن زجاج هاتف OnePlus 15 المقاوم للتوهج والطلاء المقاوم للخدش سيجذبان المستخدمين الذين يفضلون استخدام هواتفهم بدون أغطية. سيأتي الجهاز بسطح مقاوم للخدش يسهل تنظيفه بمسحة واحدة، بالإضافة إلى تصميم مُحسّن خصيصًا للألعاب.