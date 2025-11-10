قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
قبل غلق باب الاقتراع.. انتشار أمنى كبير فى محيط اللجان الانتخابية
الشيخ محمد أبو بكر عن وفاة إسماعيل الليثي: لعل موت ولده قبله رفعة لدرجته
هل الحسد سبب وفاة إسماعيل الليثى وابنه؟.. عالم أزهري يكشف الحقيقة
وفاة إسماعيل الليثي ليلحق بابنه ضاضا.. قصة المطرب الشعبي من التوك توك إلى النهاية المفجعة
الوطنية للانتخابات: أعلى ورقة تصويت بها 62 مرشحا.. فيديو
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الإثنين 10 نوفمبر 2025
الصناعه: تمويل المصانع المتعثرة مقابل حصص ملكية بين 25% و49% من رأس المال
انتخابات مجلس النواب 2025 .. السيدات تتصدرن المشهد أمام مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي
بمواصفات احترافية توبيا تغزو الأسواق بهواتف ألعاب جدبدة إلييك أهم مواصفاتها

هاتف ألعاب
هاتف ألعاب
لمياء الياسين

كشفت شركة نوبيا مؤخرًا عن هاتفيها Nubia Z80 Ultra و Red Magic 11 Pro المزودين وكلاهما يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5. ويبدو أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد قبل نهاية هذا العام. وقد ظهر هذا الهاتف، الذي يحمل رقم الطراز P0110، في قاعدة بيانات Geekbench ومنصات الاعتماد الصينية مثل 3C وCMIT.

مواصفات هاتف Nubia P0110 

 تُظهر قائمة Geekbench أن هاتف Nubia P0110 يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite . ورغم عدم ذكر اسم المعالج صراحةً، إلا أن تفاصيل المعالج المركزي ومعالج الرسومات المتوفرة في القائمة تعد كافية لتأكيد أن الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite.

يحتوي الجهاز، الذي لا يزال اسمه النهائي قيد الكتمان، على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ويعمل بنظام Android 16 ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بشاحن بقوة 94.5 واط. 

 ووفقًا لمدون تقني ، فإن هاتف Nubia P0110 يعد هاتف ألعاب، ولكنه ليس جزءًا من سلسلة Red Magic. صُمم لمنافسة هواتف Snapdragon 8 Elite التي صدرت مؤخرًا، مثل Redmi K90 وiQOO Neo 11 وOnePlus Ace 6 وRealme GT 8.
في أكتوبر الماضي، زعم تشانغ لي، نائب رئيس شركة ZTE والمدير العام لمنتجات نوبيا الرئيسية، أن زجاج هاتف OnePlus 15 المقاوم للتوهج والطلاء المقاوم للخدش سيجذبان المستخدمين الذين يفضلون استخدام هواتفهم بدون أغطية.  سيأتي الجهاز بسطح مقاوم للخدش يسهل تنظيفه بمسحة واحدة، بالإضافة إلى تصميم مُحسّن خصيصًا للألعاب.

هاتف رائد هاتف Nubia P0110 نظام Android 16 ذاكرة وصول عشوائي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

