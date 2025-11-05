هاتف RedMagic 11 Pro ينطلق عالمياً.. أول جهاز ألعاب بتبريد سائل وبطارية جبارة

أعلنت شركة REDMAGIC عن الإطلاق العالمي لهاتف REDMAGIC 11 Pro بعد تقديمه في الصين الشهر الماضي.

يأتي الجهاز بشاشة OLED بقياس 6.85 بوصة ودقة 1.5K، بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز وسطوع عالٍ.

ويضم الهاتف أقوى معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة تصل إلى 24 جيجابايت رام و7500 مللي أمبير للبطارية.

تبريد مبتكر للحفاظ على الأداء في أقوى الألعاب

يدعم الهاتف تقنية تبريد سائل نشطة عبر نظام AquaCore، ما يسمح بأداء فائق أثناء جلسات اللعب الطويلة دون ارتفاع الحرارة أو تقطع الأداء.

يتيح التصميم اختيار ثلاث خامات مميزة هي Cryo وNightfreeze وSubzero، مع شحن سريع بقدرة 80 واط (بدلاً من 120 واط في النسخة الصينية).

التصميم والألوان والميزات الاحترافية

يقدم الجهاز خيارات ألوان جديدة وظهر أنيق يناسب الذوق العصري للاعبين، ويقدم ميزات مخصصة لعشاق الألعاب مثل مكبرات صوت قوية، وواجهة RedMagic OS المعدلة لمحبي السرعة والكفاءة مع تخصيصات عديدة للأداء والتحكم في الإضاءة والبرمجيات.

سعر وتوافر عالمي

يُباع الجهاز عالمياً بنفس المواصفات الصينية باستثناء الشحن السريع، ويبدأ السعر العالمي من 699 دولار للنسخة القياسية. ويدعم الجهاز أيضاً شبكات 5G والاتصال اللاسلكي الاحدث ليكون خياراً مثالياً لمحبي الألعاب الرقمية الاحترافية والمنافسة الإلكترونية.

يغير هاتف REDMAGIC 11 Pro قواعد اللعب في سوق الهواتف الذكية، إذ يجمع بين عتاد قوي وميزات تبريد مبتكرة وبطارية عصرية ضخمة، ليبقى الخيار الأول لمحترفي الألعاب الإلكترونية حول العالم في 2026.