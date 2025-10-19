قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

RedMagic تطلق +11 Pro بمروحة تبريد داخلية وأداء يتخطى التوقعات

RedMagic
RedMagic
احمد الشريف

أطلقت شركة RedMagic هاتف +11 Pro الجديد بمواصفات غير مسبوقة في فئة هواتف الألعاب، ويُعد الجهاز طفرة فعلية لعشاق الأداء العالي بفضل تبني أحدث تقنيات التبريد الداخلية والمعالجات المتطورة.​

التصميم ونظام التبريد المتطور

يأتي RedMagic +11 Pro بتصميم جريء يبرز هوية هواتف الألعاب، مع إضافة مروحة تبريد نشطة مدمجة لتعزيز كفاءة التبريد أثناء جلسات اللعب الثقيلة، بجانب غرفة تبريد خاصة بتقنية "الفلزات السائلة" ونظام تبريد مائي في النسخة الأعلى (+Pro). يسمح هذا النظام بالحفاظ على درجة حرارة منخفضة حتى في أقسى ظروف التشغيل.​

الشاشة والصوت

يضم الهاتف شاشة AMOLED ضخمة مقاس 6.85 بوصة بجودة 1.5K (دقة 1216 × 2688 بكسل) مع معدل تحديث 144 هرتز، مما يضمن سلاسة في الاستجابة وسرعة في عرض الإطارات.

تستحوذ الشاشة على أكثر من 95% من واجهة الجهاز، وتحتوي على بصمة ثلاثية الأبعاد الأمواج فوق الصوتية تحت الشاشة.​

الأداء والمعالج

يعتمد RedMagic +11 Pro على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع شريحة R4 للألعاب خاصة من تطوير الشركة نفسها.

 تتوفر خيارات ذاكرة عشوائية (RAM) حتى 24 جيجابايت، وتخزين حتى 1 تيرابايت UFS 4.1 Pro، ما يمنحه مكانة متقدمة في سوق الأداء الفائق. 

ومع هذه المواصفات، يتفوق الهاتف على معظم هواتف الألعاب والأداء التقليدية.​

البطارية والشحن

الهاتف مزود ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 واط، فيما توفر النسخة +Pro بطارية 7500 مللي أمبير مع تقنية شحن سلكي 120 واط ولاسلكي 80 واط، ليوفر ساعات لعب طويلة دون القلق من نفاد الطاقة.​

المزايا الإضافية

يدعم الجهاز مقاومة الماء والغبار بمعيار IPX8، ويضم نظام كاميرا خلفي ثلاثي بدقة رئيسية 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 16 ميجابكسل تحت الشاشة، إلى جانب مزايا مثل واي فاي 7 وبلوتوث 5.4 ودعم كامل لـ NFC وسماعات ستيريو قوية.​

الخلاصة

RedMagic +11 Pro يرفع من معايير هواتف الألعاب بفضل تقنياته الفريدة، ونظام تبريد فعال للغاية، وأداء يتجاوز التوقعات، وكل ذلك بسعر منافس يجعله الخيار الأول لمحترفي ومحبي ألعاب الهواتف الذكية.

