قيمة استثنائية مقابل سعر هواوي تعلن عن جهازها اللوحي Qingyun C5

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة أعلنت شركة هواوي عن أحدث جهاز لوحي لها وهو جهاز Qingyun C5 (الجيل الثالث)، في الصين. وإليك أهم مواصفاته

مواصفات جهاز هواوي Qingyun C5 اللوحي

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة IPS مقاس 11.5 بوصة بدقة 2.2K، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 86%. كما أنها حاصلة على شهادتي TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض والخالية من الوميض.

وعلى الرغم من شاشته الكبيرة، يظل هاتف C5 خفيفًا بشكل مدهش، إذ يبلغ وزنه حوالي 499 جرامًا ويبلغ سمكه 6.85 ملم فقط، وهو محاط بجسم أنيق من سبائك الألومنيوم ويأتي باللون الرمادي الفضائي.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل HarmonyOS 4.2، وهو نظام تشغيل داخلي من هواوي. وتؤكد الشركة أن الجهاز اللوحي يلبي مستوى شهادة الأمان "CC EAL5+"، ما يعني أنه مصمم لبيئات المؤسسات الحساسة.

يدعم نظام التشغيل ميزات مثل تصنيف البيانات والتعاون بين أجهزة متعددة والإدارة عن بعد، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى التحكم في الأجهزة والتطبيقات.

وتسمح هواوي أيضًا للشركات بإنشاء بيئات مخصصة، بما في ذلك القوائم البيضاء للتطبيقات، والقوائم السوداء، وأقفال الوظائف لشبكات Wi-Fi أو البلوتوث أو الكاميرات.

ميزات جهاز هواوي Qingyun C5 اللوحي



يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكلاهما مخصصتان لمكالمات الفيديو ومسح المستندات ضوئيًا. يأتي هاتف C5 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 7700 مللي أمبير/ساعة، تدعي هواوي أنها تدوم لحوالي 10 ساعات من تشغيل الفيديو.

علاوة على ذلك، تقول هواوي إن جهاز Qingyun C5 اجتاز اختبارات متانة صارمة، بما في ذلك مقاومة السقوط والغبار ودرجات الحرارة. كما يدعم الجهاز اللوحي قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثالث) ولوحة المفاتيح الذكية