دعاء بأجر 40 مليون حسنة.. لا يستغرق دقيقة واحدة فهل تعرفه؟
سيد عبد الحفيظ يجتمع مع نجم منتخب مصر لحسم انتقاله للأهلي
طقس اليوم: شبورة كثيفة صباحا وأمطار خفيفة متوقعة على هذه المناطق
هزة أرضية بقوة 5 درجات غرب جزيرة كريت دون تأثير على مصر
كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون
مشاركة عدد من الأساقفة في أداء الواجب الوطني بالانتخابات البرلمانية
ميدو لمسئولي الأبيض: متهدوش المعبد الزمالك أكبر من أي شخص
الشرع عن أحداث 11 سبتمبر: لا علاقة لي بها وأحزن على كل قتيل
حدادا على الليثي.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله الفنية 3 أيام
تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة
أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي
تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر هواوي تعلن عن جهازها اللوحي Qingyun C5

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة أعلنت شركة هواوي  عن أحدث جهاز لوحي لها وهو جهاز Qingyun C5 (الجيل الثالث)، في الصين. وإليك أهم مواصفاته

مواصفات جهاز هواوي Qingyun C5 اللوحي

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة IPS مقاس 11.5 بوصة بدقة 2.2K، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 86%. كما أنها حاصلة على شهادتي TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض والخالية من الوميض.
وعلى الرغم من شاشته الكبيرة، يظل هاتف C5 خفيفًا بشكل مدهش، إذ يبلغ وزنه حوالي 499 جرامًا ويبلغ سمكه 6.85 ملم فقط، وهو محاط بجسم أنيق من سبائك الألومنيوم ويأتي باللون الرمادي الفضائي.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل HarmonyOS 4.2، وهو نظام تشغيل داخلي من هواوي. وتؤكد الشركة أن الجهاز اللوحي يلبي مستوى شهادة الأمان "CC EAL5+"، ما يعني أنه مصمم لبيئات المؤسسات الحساسة.
يدعم نظام التشغيل ميزات مثل تصنيف البيانات والتعاون بين أجهزة متعددة والإدارة عن بعد، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى التحكم في الأجهزة والتطبيقات.

وتسمح هواوي أيضًا للشركات بإنشاء بيئات مخصصة، بما في ذلك القوائم البيضاء للتطبيقات، والقوائم السوداء، وأقفال الوظائف لشبكات Wi-Fi أو البلوتوث أو الكاميرات.

ميزات جهاز هواوي Qingyun C5 اللوحي


يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكلاهما مخصصتان لمكالمات الفيديو ومسح المستندات ضوئيًا. يأتي هاتف C5 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 7700 مللي أمبير/ساعة، تدعي هواوي أنها تدوم لحوالي 10 ساعات من تشغيل الفيديو.
علاوة على ذلك، تقول هواوي إن جهاز Qingyun C5 اجتاز اختبارات متانة صارمة، بما في ذلك مقاومة السقوط والغبار ودرجات الحرارة. كما يدعم الجهاز اللوحي قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثالث) ولوحة المفاتيح الذكية

جهاز لوحي شركة هواوي الجهاز اللوحي هاتف C5 نظام التشغيل HarmonyOS 42

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

