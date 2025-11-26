قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

FreeBuds Pro 5.. هواوي تطلق أول سماعات بتقنية NearLink الصوتية

سماعات FreeBuds Pro 5
سماعات FreeBuds Pro 5
لمياء الياسين

أصدرت شركة هواوي للتو سماعات أذن لاسلكية جديدة متميزة لمنافسة سماعات AirPods Pro 3 من Apple . توفر FreeBuds Pro 5 تقنية صوت جديدة بدون فقدان، وإلغاء ضوضاء فعال مُحسّن، وبرامج تشغيل صوت متطورة، وغير ذلك الكثير مقابل حوالي 200 دولار، لذا إليك جميع التفاصيل

Huawei FreeBuds Pro 5.. ما الذي يجعلها مميزة؟

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن سماعات FreeBuds Pro 5  وتَعِد هواوي بجودة صوتية فائقة مع مُشغِّلَي صوت لكل سماعة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي FreeBuds Pro 5 مزودة بتقنية NearLink، التي تُتيح بثًا صوتيًا فائق الجودة بسرعة تصل إلى 4.6 ميجابت في الثانية وتؤكد الشركة أن أداء تقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC) قد شهد تحسنًا بمقدار ثلاثة أضعاف بفضل الميكروفونات الجديدة ومعالج Kirin A3 المُخصص.

سماعة Huawei FreeBuds Pro 5

سماعات هواوي فري بادز برو 5 TWS
 

تتميز سماعات FreeBuds Pro 5 بتصميم داخل الأذن مع ساق، بينما تتميز علبة الشحن بهيكل على شكل حصاة و بشحنة واحدة كاملة، توفر سماعات الأذن اللاسلكية اللاسلكية الرائدة من العلامة التجارية عمر بطارية يصل إلى 33 ساعة، حيث تضمن سماعات الأذن وحدها 5 ساعات من تشغيل الصوت 

أعلنت هواوي رسميًا عن سماعات FreeBuds Pro 5 في الصين بسعر 1449 يوانًا (حوالي 204 دولارات أمريكية). وأصدرت الشركة سماعات الأذن بأربعة ألوان، هي الأبيض والرمادي والذهبي والأزرق. وفي سياق متصل، كشفت الشركة مؤخرًا عن هواتف Mate 80 Pro Max و Mate 80 Pro و Mate 80 و Mate X7 القابلة للطي. وإلى جانب هذه الهواتف الرائدة، أطلقت الشركة أيضًا جهاز MatePad Edge 

شركة هواوي سماعات أذن لاسلكية سماعات AirPods Pro 3 سماعات الأذن جهاز MatePad

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

انهيار عقار من الداخل بالإسكندرية

إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بكرموز غربي الإسكندرية

جانب من الحدث

«الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية».. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

تطوير السوق الحضارية

مدينة مرسى مطروح تواصل أعمال تطوير السوق الحضارية

بالصور

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

فيديو

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد