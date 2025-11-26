FreeBuds Pro 5.. هواوي تطلق أول سماعات بتقنية NearLink الصوتية

أصدرت شركة هواوي للتو سماعات أذن لاسلكية جديدة متميزة لمنافسة سماعات AirPods Pro 3 من Apple . توفر FreeBuds Pro 5 تقنية صوت جديدة بدون فقدان، وإلغاء ضوضاء فعال مُحسّن، وبرامج تشغيل صوت متطورة، وغير ذلك الكثير مقابل حوالي 200 دولار، لذا إليك جميع التفاصيل

Huawei FreeBuds Pro 5.. ما الذي يجعلها مميزة؟

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن سماعات FreeBuds Pro 5 وتَعِد هواوي بجودة صوتية فائقة مع مُشغِّلَي صوت لكل سماعة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي FreeBuds Pro 5 مزودة بتقنية NearLink، التي تُتيح بثًا صوتيًا فائق الجودة بسرعة تصل إلى 4.6 ميجابت في الثانية وتؤكد الشركة أن أداء تقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC) قد شهد تحسنًا بمقدار ثلاثة أضعاف بفضل الميكروفونات الجديدة ومعالج Kirin A3 المُخصص.

سماعة Huawei FreeBuds Pro 5

سماعات هواوي فري بادز برو 5 TWS



تتميز سماعات FreeBuds Pro 5 بتصميم داخل الأذن مع ساق، بينما تتميز علبة الشحن بهيكل على شكل حصاة و بشحنة واحدة كاملة، توفر سماعات الأذن اللاسلكية اللاسلكية الرائدة من العلامة التجارية عمر بطارية يصل إلى 33 ساعة، حيث تضمن سماعات الأذن وحدها 5 ساعات من تشغيل الصوت

أعلنت هواوي رسميًا عن سماعات FreeBuds Pro 5 في الصين بسعر 1449 يوانًا (حوالي 204 دولارات أمريكية). وأصدرت الشركة سماعات الأذن بأربعة ألوان، هي الأبيض والرمادي والذهبي والأزرق. وفي سياق متصل، كشفت الشركة مؤخرًا عن هواتف Mate 80 Pro Max و Mate 80 Pro و Mate 80 و Mate X7 القابلة للطي. وإلى جانب هذه الهواتف الرائدة، أطلقت الشركة أيضًا جهاز MatePad Edge