الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
مصطفى بكري: نجاح مؤتمر شرم الشيخ أعاد لمصر مكانتها التاريخية.. فيديو
لست مهتما بها.. ترامب: لم أحصل على نوبل للسلام رغم إنهائي 8 حروب
أخبار العالم

ترامب: وجهنا ضربة ناجحة لمراكب المخدرات في الكاريبي

القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس أن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد مراكب تهريب المخدرات تمت بنجاح، موضحا أن واشنطن هاجمت غواصة تنقل المخدرات ولم يكن على متنها أبرياء.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كشفت وكالة رويترز للأنباء، أن القوات البحرية الأمريكية تحتجز ناجين من مركب تعرض لضربة عسكرية في بحر الكاريبي أسفرت عن مقتل اثنين، حيث توجه واشنطن ضربات لعصابات المخدرات وفق زعمها.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة أنه منح أوكرانيا صواريخ جافلين وكانت سببا في منع سقوط العاصمة كييف.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي، أنه لم يحصل على نوبل للسلام رغم إنهائه 8 حروب ولكنه لست مهتما بها.

وقال ترامب، إن صاروخ توماهوك فعال وخطير للغاية ولا أريد التصعيد مع روسيا، ولكن يبقى التهديد بإرسالها إلى أوكرانيا موجودا.

وأكد ترامب أن الهند لن تشتري النفط الروسي بعد اليوم، مضيفا أن المجر تواجه صعوبات في التخلي عن النفط الروسي.

وأشار إلى أنه يود إنهاء الحرب الأوكرانية وسيفعل ذلك، وكشف أنه سيبحث مع زيلينسكي نتائج اتصاله أمس الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن اجتماع بودابست سيعقد مع بوتين فقط وسيكون على تواصل مع زيلينسكي.

وكشف ترامب أنه توافق مع بوتين على اختيار المجر لعقد الاجتماع الثنائي، مؤكدا أن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب الأوكرانية.

ولفت الرئيس ترامب إلى ضرورة نزع الكراهية من صدري بوتين وزيلينسكي، ونريد سلاما مستداما بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أنه سيبحث إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ.

يذكر أن ترامب أجرى مباحثات هاتفية أمس الخميس مع بوتين، حول وقف الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.

