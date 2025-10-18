ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة

وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب على أوامر تنص على إعفاءات جمركية كبيرة على إنتاج السيارات والمحركات في أمريكا.

و فرض ترامب أيضا رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة اعتبار من 1 نوفمبر.

كما فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على الحافلات المستوردة.

وفي وقت سابق ، ذكر الرئيس دونالد ترمب إنه سيتم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، بجانب ضوابط التصدير على "أي وجميع البرمجيات المهمة" مطلع نوفمبر.

كما قال الرئيس الأمريكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه بناءً على الموقف "العدائي غير المسبوق الذي اتخذته الصين"، ستفرض الولايات المتحدة، "بدءاً من الأول من نوفمبر 2025 (أو قبل ذلك، بناءً على أي إجراءات أو تغييرات أخرى تتخذها الصين)، تعريفة جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها حالياً. وفي الأول من نوفمبر أيضاً، سنفرض ضوابط تصدير على جميع البرمجيات المهمة".

الإجراءات التي أعلنها ترمب تأتي بعد ساعات قليلة من تهديده بإلغاء اجتماع قادم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. إذ قال إنه "لا يرى سبباً" للقاء شي، قائلاً: "كان من المقرر أن ألتقي بالرئيس شي بعد أسبوعين، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في كوريا الجنوبية، ولكن الآن يبدو أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك".