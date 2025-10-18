زيلنسكي : لم أبحث مع ترامب ضرب المنشآت النووية الروسية



أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن إجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب كان بناء حيث بحثا مسألة المنظومات الجوية الدفاعية.

وقال زيلنسكي في تصريحات له : نثق بالولايات المتحدة ونعتقد أن الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا ؛وكذلك أطلعت قادة أوروبيين على نتائج اجتماعي مع الرئيس ترامب.

وأضاف زيلنسكي: من بين القضايا التي بحثتها مع الرئيس ترامب الضمانات الأمنية التي نرغب في أن تقدمها واشنطن لنا . وأعتقد أن الرئيس ترامب يدرك أن أصعب قضية في أي محادثات ستكون مسألة الأراضي.

وتابع زيلنسكي : لم أبحث مع الرئيس ترمب مسألة توجيه ضربات لمنشآت الطاقة الروسية .كما أثرت مع الرئيس ترمب مسألة تزويدنا بصواريخ توماهوك

وختم الرئيس الأوكراني تصريحاته قائلا : نواجه نقصا في بعض أنواع الأسلحة.