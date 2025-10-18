حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلا من روسيا وأوكرانيا إلى ضرورة التوقف عند هذا الحد من الحرب ولتعلن كلتاهما النصر وليحكم التاريخ.



وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : على بوتين وزيلنسكي التوقف عن القتال ولقد كان اللقاء مع زيلنسكي وديا ومثيرا للاهتمام.

وأضاف ترامب : أخبرت زيلنسكي أن الوقت حان لوقف القتل وإبرام اتفاق وهو الشيء ذاته الذي قلته للرئيس بوتين.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس أنه يود إنهاء مسألة الحرب في أوكرانيا وسيفعل ذلك، مضيفا أنه بحث مع نظيره الأوكراني فلودمير زيلينسكي نتائج اتصاله الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني، إن اجتماع بودابست سيعقد مع بوتين فقط وسيكون على تواصل مع زيلينسكي.

وكشف ترامب أنه توافق مع بوتين على اختيار المجر لعقد الاجتماع الثنائي، مؤكدا أن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب الأوكرانية.

ولفت الرئيس ترامب إلى ضرورة نزع الكراهية من صدري بوتين وزيلينسكي، مضيفا: نريد سلاما مستداما بين روسيا وأوكرانيا، وإذا أظهرا بعضا من الود يمكن إنهاء الحرب.

وأوضح أنه سيبحث إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ.

يذكر أن ترامب أجرى مباحثات هاتفية الخميس مع بوتين، حول وقف الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.