رغم أقراره بـ 23 تهمة .. ترامب يعفو عن عضو الكونجرس السابق سانتوس



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيعه على أمر تنفيذي لإطلاق سراح عضو الكونجرس السابق سانتوس من السجن.

وقالت وسائل إعلام أمريكية: حكم على سانتوس في أبريل 2024 بالسجن 87 شهرا بعد إقراره بالذنب في 23 تهمة فيدرالية.

وأضافت وسائل إعلام أمريكية: التهم شملت جرائم خطيرة مثل اختلاس تبرعات المؤيدين والحصول على إعانات بطالة بشكل غير قانوني وإخفاء معلومات مالية.



واتهم عضو الكونجرس الأمريكي جورج سانتوس بمجموعة واسعة من المخالفات، من بينها الاحتيال فقد واجه مزاعم الأكاذيب والاحتيال خلال حياته المهنية القصيرة في الكابيتول هيل.

وقبل فوزه في الانتخابات النصفية في نوفمبر الماضي، فقد وصف سانتوس نفسه بأنه "التجسيد الكامل للحلم الأمريكي": مثلي الجنس من المهاجرين البرازيليين الذين ارتقوا إلى المراتب العليا في وول ستريت قبل دخول عالم السياسة.