ترامب: زيلينسكي منفتح على الحوار من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ زيلينسكي عبر اجتماع معه في البيت الأبيض أن الوقت حان لإبرام اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "اللقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان شيقا ووديا للغاية".



وأضاف: "حان الوقت لوقف القتل وإبرام صفقة بين روسيا وأوكرانيا. لقد سفك ما يكفي من الدماء، ويجب أن يتوقف الطرفان حيث هم الآن".



وتابع قائلا: "ليعلن كل طرف النصر وليقرر التاريخ ما حدث. لا مزيد من إطلاق النار أو الموت أو الإنفاق المالي غير المستدام".



وأوضح سبب حرب أوكرانيا قتل الآلاف أسبوعيا لذلك يجب أن يعود الجميع إلى منازلهم وعائلاتهم بسلام".



وأكد الرئيس الأميركي على أن "حرب أوكرانيا ما كانت لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا".



وقال زيلينسكي إنه "منفتح على صيغ ثنائية أو ثلاثية للمحادثات وعلى أي شكل من أشكال الحوار يمكن أن يقربنا من تحقيق السلام".