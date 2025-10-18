قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة ترامب الخفية في حرب أوكرانيا.. هل يزود كييف بصواريخ "توماهوك"؟
الثقافة: تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس نفس الموعد سنويا يجسد تفوق الحضارة المصرية
واشنطن.. الإغلاق الحكومي يهدد بتسريح 80% من موظفي الأمن النووي بوزارة الطاقة
أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025
نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب
محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة
ليس مصريا.. تعليق عمرو أديب على حضور 3 ملايين مواطن مواد السيد البدوي
تعرض زوجة الشهيد عادل عبدالحميد لحادث سير بعد انضماها للقائمة الوطنية
عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي
استشارية: المرأة تمر بعد الانفصال بحالة من الارتباك العاطفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب

الذهب
الذهب
عادل نصار

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة نتيجة لتأثير البورصة العالمية، التي هبطت إلى مستوى 4234 دولار للأوقية. 

انخفاض الأوقية عالميًا يضغط على السوق المحلي

وأضاف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن سعر جرام الذهب عيار 24 انخفض إلى 6514 جنيهًا، في حين تراجع عيار 21 من 5800 إلى 5700 جنيه خلال أقل من ثلاث ساعات، بانخفاض قدره حوالي 150 جنيهًا، نتيجة لطرح كميات من الذهب في السوق وجني الأرباح من قبل المستثمرين.

وتابع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، أنّ انخفاض سعر الأوقية عالميًا بمقدار 100 إلى 150 دولارًا كان له تأثير مباشر على السوق المحلي، نظرًا لكونه سوقًا مفتوحًا على الخارج، يتأثر بأي صعود أو هبوط في الأسعار العالمية بشكل مباشر. 

وواصل نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن : "في الوقت الراهن، هناك اتجاه للهبوط في المؤشر، وسيتضح في نهاية تعاملات اليوم ما إذا كانت البورصة ستُغلق على هذا السعر المستقر، أم ستشهد تغيرًا عند افتتاحها مجددًا يوم الإثنين".

وأشار نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إلى أن حالة الهدوء الحالية في السوق تعود إلى وجود جني أرباح، موضحًا: "جني الأرباح يعني أن هناك من اشترى الذهب بسعر منخفض، ويقوم الآن ببيعه بسعر مرتفع لتحقيق ربح".
وأكد، أن هذا السلوك طبيعي في سوق الذهب، ويؤدي إلى تقلبات آنية في الأسعار، لكنها لا تعكس بالضرورة اتجاهاً طويل الأمد.

الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن الفضة تشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد، خاصة من يمتلكون سيولة نقدية محدودة، في ظل التوقعات بأن سعر الفضة قد يتضاعف ثلاث مرات خلال عام. 

الفضة خيار استثماري مناسب لمن لا يملك رأس مال كبير

وأكد أن الفضة معدن ثمين مثل الذهب، ويتأثر بنفس العوامل، موضحًا: "عندما يرتفع سعر الذهب، ترتفع الفضة معه".
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، أنّ الكثير من المستثمرين بدأوا في شراء سبائك الفضة كخيار استثماري مناسب، خاصة لأولئك الذين لا يملكون القدرة على الاستثمار في الذهب. 
وقال: "الفضة خيار جيد، لكن لا بد من الصبر، فهي تحتاج إلى فترة تتراوح بين ثمانية إلى تسعة أشهر، وربما سنة، لتحقيق ربح حقيقي من فرق البيع والشراء".
وأكد أن الفضة ليست وسيلة سريعة للربح، لكنها آمنة وواعدة على المدى المتوسط، خاصة مع تقلبات الأسواق العالمية. 
وواصل: "من يملك قدرة على الانتظار سيجني أرباحًا جيدة، لكن لا بد من الابتعاد عن التوقعات غير الواقعية بالربح الفوري، لأن الفضة تتحرك ببطء مقارنة بالذهب، رغم كونها أكثر تأثرًا بنسبة التغير في السوق".
 

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 21 الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

الهيئة الوطنية للانتخابات

استعلم عن لجنتك الانتخابية وموقعها من خلال موقع وتطبيق الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات

ترشيحاتنا

وزارة السياحة والآثار تشارك في مهرجان الجونة

السياحة والآثار تشارك في رعاية فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية أسوان بحضور الأنبا بيشوي | صور

هالة زايد وزيرة الصحة السابقة

وفاة والدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد