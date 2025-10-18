قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك الأهلي يفوز على الجونة بثلاثية نظيفة بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على فريق الجونة بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 – 2026.

وسجل أهدف البنك الأهلي كل من أحمد ياسر ريان هدفين في الدقيقتين 41 و69، وأسامة فيصل في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 14 ليحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الجونة عند النقطة 12 في المركز 12.

تشكيل البنك الأهلي

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة الجونة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 – 2026.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمباراة اليوم على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

وفي خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو.

أما خط الوسط فيضم: محمد فتحي، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، مصطفى شلبي.

ويقود الهجوم الثنائي: أحمد ياسر ريان، وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، أمير مدحت، محمد بن شرقي، أحمد متعب، هشام صلاح، محمود عماد، ياو أنور، وسيد نيمار.

