أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة

نشر الفنان أوس أوس، نجم مسرح مصر، مجموعة من الصور الجديدة له أثناء أدائه مناسك العمرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أوس أوس في الصور مرتديًا بعباءة وعلق عليها قائلاً: “السلام عليك يا سيدي يا رسول اللّٰه، اللهم صلّى على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلوا على الحبيب تنالوا القلوب الطمأنينة”.



فيلم الصفا الثانوية بنات

شارك أوس أوس مؤخرا في بطولة فيلم “الصفا الثانوية بنات”، حيث يجسد شخصية مدرس ألعاب في مدرسة بنات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول قصة حب تنشأ بينه وبين زميلته المعلمة، التي تؤدي دورها الفنانة وئام مجدي.

يشارك في البطولة أيضًا علي ربيع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وجيسيكا حسام، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.