رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
حوادث

عاطل يتخذ من أحد المقابر وكرا لتجارة المخدرات بالإسكندرية

كتب – مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وآخرين بإتخاذ إحدى المقابر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وكراً لتعاطى المواد المخدرة والإقامة بها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بالإتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة محل الشكوى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

