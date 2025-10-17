عاطل يتخذ من أحد المقابر وكرا لتجارة المخدرات بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وآخرين بإتخاذ إحدى المقابر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وكراً لتعاطى المواد المخدرة والإقامة بها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بالإتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة محل الشكوى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.