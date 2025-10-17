قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

إبراهيم الهواري

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، جولة تفقدية موسعة شملت محطات تموين السيارات والمواقف العمومية في مدن بنها وطوخ وحي غرب شبرا الخيمة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرها المحافظة بعد تحريك اسعار الوقود صباح اليوم الجمعة.


​وشملت جولة المحافظ محطات تموين "كفر الجزار" ومحطة أمام نادي بنها الرياضي، وموقف سيارات بنها العمومي، بالإضافة إلى محطة تموين على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب، ومواقف "المؤسسة" و"الزراعة" بمدينة شبرا الخيمة.


وأكد المحافظ على انتظام حركة السير بجميع أنحاء المحافظة، مشدداً على رؤساء المدن والأحياء ومديري التموين والمرور بمتابعة الموقف لحظة بلحظة لضمان التزام السائقين. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع جميع المحافظات المجاورة ذات الخطوط المشتركة لتوحيد الأجرة، داعياً السائقين إلى ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي توازن بين مصلحة السائق والركاب.


​ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات ولوحات إعلانية واضحة تتضمن خطوط السير والأجرة الجديدة في جميع المواقف، بالإضافة إلى إلزام السائقين بوضع الملصق الخاص بالتعريفة على سيارات السرفيس لمنع أي محاولات لتقسيم خطوط السير أو زيادة الأجرة بصورة منفردة.


والجدير بالذكر أن المحافظ أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، لمواكبة الزيادة في أسعار الوقود.
وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، داعياً المواطنين إلى رصد أي مخالفات وإرسالها عبر: الخط الساخن: 114 و الهاتف الأرضي: 0133222979 و رقم واتساب الشكاوى: 01515169917 ، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مُنتظم للحد من أي ممارسات غير قانونية.
ورفق المحافظ في الجوله كلا من الدكتور ايهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور تامر صلاح وكيل وزاره التموين بالقليوبيه ورضا عويس مدير مواقف السيارات بالمحافظه ورؤساء مدن كلا من بنها وطوخ وحي غرب شبرا الخيمة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

