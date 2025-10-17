قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ 55 مليون دولار.. محمد صلاح سابع أعلى اللاعبين أجرا في العالم 2025

محمد صلاح
محمد صلاح

احتمل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي المركز السابع في قائمة “فوربس” لأعلى اللاعبين أجرًا في العالم 2025.

وبلغ دخل محمد صلاح 55 مليون دولار خلا العام الجاري، بينما واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، تصدره للقائمة بأجر قدره 280 مليون دولار، ثم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي ثانياً بـ130 ملايين دولار.

وشهدت القائمة قائمة تواجد نجم برشلونة الشاب لامين يامال، لأول مرة بعد تجديد عقده مع البلوجرانا بأجر قدره 43 مليون دولار.

قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم 2025

 

1) كريستيانو رونالدو (النصر) 280 مليون دولار
2) ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 130 مليون دولار
3) كريم بنزيماا (الاتحاد) 104 ملايين دولار
4) كيليان مبابي (ريال مدريد): 95 مليون دولار
5) إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 80 مليون دولار
6) فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 60 مليون دولار
7) محمد صلاح (ليفربول): 55 مليون دولار
8) ساديو ماني (النصر) 54 مليون دولار
9) جود بيلينجهام (ريال مدريد): 44 مليون دولار
10) لامين يامال (برشلونة) 43 مليون دولار
 

محمد صلاح ليفربول فوربس أعلى اللاعبين أجرًا في العالم رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

تنسيق بين مصر والأوروبي للاستثمار لتعزيز ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو

القذافي ونجله هنيبعل

هنيبعل القذافي يمثل امام القضاء اللبناني في قضية أختطاف موسى الصدر

خلال اللقاء

مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يجددان الالتزام بالشراكة لدعم النموذج الاقتصادي الجديد

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد