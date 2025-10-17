بـ 55 مليون دولار.. محمد صلاح سابع أعلى اللاعبين أجرا في العالم 2025

احتمل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي المركز السابع في قائمة “فوربس” لأعلى اللاعبين أجرًا في العالم 2025.

وبلغ دخل محمد صلاح 55 مليون دولار خلا العام الجاري، بينما واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، تصدره للقائمة بأجر قدره 280 مليون دولار، ثم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي ثانياً بـ130 ملايين دولار.

وشهدت القائمة قائمة تواجد نجم برشلونة الشاب لامين يامال، لأول مرة بعد تجديد عقده مع البلوجرانا بأجر قدره 43 مليون دولار.

قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم 2025

1) كريستيانو رونالدو (النصر) 280 مليون دولار

2) ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 130 مليون دولار

3) كريم بنزيماا (الاتحاد) 104 ملايين دولار

4) كيليان مبابي (ريال مدريد): 95 مليون دولار

5) إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 80 مليون دولار

6) فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 60 مليون دولار

7) محمد صلاح (ليفربول): 55 مليون دولار

8) ساديو ماني (النصر) 54 مليون دولار

9) جود بيلينجهام (ريال مدريد): 44 مليون دولار

10) لامين يامال (برشلونة) 43 مليون دولار

