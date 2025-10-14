قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ياماها تقدم مركبتها المستقبلية صاحبة الـ 3 عجلات.. صور

ياماها Tricera
ياماها Tricera
صبري طلبه

كشفت ياماها اليابانية عن مركبتها التجريبية الجديدة صاحبة اللقب "Tricera"  ضمن مشاركتها في معرض طوكيو للتنقل 2025، وهي مركبة كهربائية ثلاثية العجلات تجمع بين مفاهيم التصميم الرياضي والتكنولوجيا الذكية، وتعد تجربة مختلفة تمامًا في عالم التنقل الكهربائي، مع تركيز على إحساس القيادة والاتصال الحركي بالسائق.

ياماها Tricera ونظام توجيه مبتكر يمنح تحكمًا عالي الاستجابة

تركز السيارة Tricera على تقديم تجربة قيادة غير تقليدية من خلال نظام توجيه كهربائي يزامن حركة العجلات الثلاث، ما يسمح بدقة أعلى في التعامل مع المنعطفات وتفاعل مباشر بين السائق والمركبة. 

ياماها Tricera

ورغم عدم كشف ياماها حتى الان عن بيانات الأداء التفصيلية، فإن الشركة تؤكد أن المنظومة طورت لمنح الإحساس بالتحكم الديناميكي الذي غالبًا ما يغيب عن المركبات الكهربائية.

تقنية تعويض الغياب الصوتي للمحركات

لتعويض غياب الصوت التقليدي لمحركات الاحتراق، زودت ياماها   Tricera بنظام صوت رقمي تفاعلي يولد نغمة مخصصة تتغير وفقاً لطريقة القيادة، هذه الميزة ليست جمالية فحسب، بل تهدف إلى إعادة إدماج الإحساس السمعي في تجربة القيادة الكهربائية، وهو عنصر تعتمده ياماها في نماذجها المستقبلية لتعزيز العلاقة بين السائق والمركبة.

مركبة ياماها العصرية بتصميم ثلاثي العجلات 

من حيث الشكل، تتميز Tricera بخطوط تصميم تجمع بين الطابع الرياضي والتوجه المستقبلي، مع واجهة أمامية تتضمن مصابيح دائرية تقليدية مدعومة بشريطي إضاءة LED أفقيين، إلى جانب الإطلالة ثلاثية العجلات.

ياماها Tricera

التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية

بالمقارنة مع النسخة التجريبية الأولى التي ظهرت عام 2023، تأتي     Tricera  بتعديلات تقربها أكثر من الإنتاج الواقعي، من بينها إضافة واقيات عجلات أمامية محسنة، مرايا جانبية صغيرة الحجم، وجناحين خلفيين يعززان الثبات الهوائي.

بينما في الداخل، تحتوي المقصورة على مقاعد رياضية مكسوة بجلد أحمر داكن، وعجلة قيادة مدمجة، إلى جانب مبدلات سرعة مطلية باللون الذهبي تمنح المقصورة طابعًا ميكانيكيًا مميزًا.

ياماها Tricera

وإلى جانب Tricera، عرضت ياماها أيضًا مفاهيم مستقبلية أخرى تؤكد تركيزها على التحول الكهربائي، من بينها Yamaha Motoroid، وهي دراجة كهربائية بتقنيات توازن ذاتي مستوحاة من الخيال العلمي، إلى جانب النموذج الأولي "Proto BEV" الذي يلمح إلى الجيل الجديد من دراجات ياماها الكهربائية الرياضية.

ياماها Tricera ياماها Tricera سيارة ياماها Tricera السيارة ياماها Tricera

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترشيحاتنا

الحريق

دون إصابات.. السيطرة على حريق عقار شرق الإسكندرية

المتهم

حبس المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين بالقاهرة

المتهمين

تفاصيل حبس فتاة أجنبية تدير منزلها لممارسة الرذيلة بالمعادى

بالصور

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد