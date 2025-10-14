ياماها تقدم مركبتها المستقبلية صاحبة الـ 3 عجلات.. صور

كشفت ياماها اليابانية عن مركبتها التجريبية الجديدة صاحبة اللقب "Tricera" ضمن مشاركتها في معرض طوكيو للتنقل 2025، وهي مركبة كهربائية ثلاثية العجلات تجمع بين مفاهيم التصميم الرياضي والتكنولوجيا الذكية، وتعد تجربة مختلفة تمامًا في عالم التنقل الكهربائي، مع تركيز على إحساس القيادة والاتصال الحركي بالسائق.

ياماها Tricera ونظام توجيه مبتكر يمنح تحكمًا عالي الاستجابة

تركز السيارة Tricera على تقديم تجربة قيادة غير تقليدية من خلال نظام توجيه كهربائي يزامن حركة العجلات الثلاث، ما يسمح بدقة أعلى في التعامل مع المنعطفات وتفاعل مباشر بين السائق والمركبة.

ياماها Tricera

ورغم عدم كشف ياماها حتى الان عن بيانات الأداء التفصيلية، فإن الشركة تؤكد أن المنظومة طورت لمنح الإحساس بالتحكم الديناميكي الذي غالبًا ما يغيب عن المركبات الكهربائية.

تقنية تعويض الغياب الصوتي للمحركات

لتعويض غياب الصوت التقليدي لمحركات الاحتراق، زودت ياماها Tricera بنظام صوت رقمي تفاعلي يولد نغمة مخصصة تتغير وفقاً لطريقة القيادة، هذه الميزة ليست جمالية فحسب، بل تهدف إلى إعادة إدماج الإحساس السمعي في تجربة القيادة الكهربائية، وهو عنصر تعتمده ياماها في نماذجها المستقبلية لتعزيز العلاقة بين السائق والمركبة.

مركبة ياماها العصرية بتصميم ثلاثي العجلات

من حيث الشكل، تتميز Tricera بخطوط تصميم تجمع بين الطابع الرياضي والتوجه المستقبلي، مع واجهة أمامية تتضمن مصابيح دائرية تقليدية مدعومة بشريطي إضاءة LED أفقيين، إلى جانب الإطلالة ثلاثية العجلات.

ياماها Tricera

التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية

بالمقارنة مع النسخة التجريبية الأولى التي ظهرت عام 2023، تأتي Tricera بتعديلات تقربها أكثر من الإنتاج الواقعي، من بينها إضافة واقيات عجلات أمامية محسنة، مرايا جانبية صغيرة الحجم، وجناحين خلفيين يعززان الثبات الهوائي.

بينما في الداخل، تحتوي المقصورة على مقاعد رياضية مكسوة بجلد أحمر داكن، وعجلة قيادة مدمجة، إلى جانب مبدلات سرعة مطلية باللون الذهبي تمنح المقصورة طابعًا ميكانيكيًا مميزًا.

ياماها Tricera

وإلى جانب Tricera، عرضت ياماها أيضًا مفاهيم مستقبلية أخرى تؤكد تركيزها على التحول الكهربائي، من بينها Yamaha Motoroid، وهي دراجة كهربائية بتقنيات توازن ذاتي مستوحاة من الخيال العلمي، إلى جانب النموذج الأولي "Proto BEV" الذي يلمح إلى الجيل الجديد من دراجات ياماها الكهربائية الرياضية.