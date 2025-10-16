مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني

أكد مختار نوح الكاتب والباحث في شئون الجماعات الاسلامية، أن ما قامت به الإخوان أمام السفارات المصرية في عدد من دول العالم هو مؤامرة على مصر وكانت برعاية من التنظيم الدولي للاخوان والكيان الصهوني.

وقال مختار نوج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن بريطانيا وإسرائيل لهم مصالح مع الأخوان، مؤكدا أن ذلك ظهر بعد ثورة 30 ينويو بعد قيام جماعة الاخوان بحرق الكنائس والمقدسات المسيحية، حيث تم حرق أكثر من 70 كنيسة.

وتابع الكاتب والباحث في شئون الجماعات الاسلامية، لأن جماعة الإخوان لها دور ايضا في التعصب الموجود بين الأندية اضافة إلى إظهار عدد من المطريين الشعبيين على انهم القدوة.