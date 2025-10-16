بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم

انضمت منذ قليل إدارة العمرانية التعليمية لقائمة الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة ، التي أعلنت عن فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.

حيث أصدرت إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة ، بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه حرصاً على مصلحة الطلاب وانتظام العملية التعليمية، ونظراً لتجاوز عدد كبير من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لنسبة الغياب المقررة خلال الفترة الماضية سواء غيابًا متصلاً أو منفصلاً ، فقد تم اليوم الخميس الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٥ اتخاذ الإجراءات الآتية:

فصل عدد (٤٣) طالباً من طلاب الصف الأول الثانوي (عربي بنين).

فصل عدد (٧٣) طالباً من طلاب الصف الثاني الثانوي (عربي بنين).

فصل عدد (٢٢) طالباً من طلاب الصف الأول الثانوي (تجريبي).

فصل عدد (٣٥) طالباً من طلاب الصف الثاني الثانوي (تجريبي).

وأكدت إدارة العمرانية التعليمية ، أنه تم أيضاً توجيه إنذارات بالفصل لعدد من الطلاب الآخرين الذين اقتربت نسبة غيابهم من الحد المسموح به.

وشددت إدارة العمرانية التعليمية على ضرورة سرعة تواصل أولياء الأمور مع المدارس التابعين لها ، للإطلاع على الموقف النهائي لأبنائهم والإجراءات الواجب اتخاذها في ضوء القرارات الصادرة ، وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب وتجنب حرمانهم من أعمال السنة في جميع المواد الدراسية.

وقالت إدارة العمرانية التعليمية : الانضباط في الحضور مسؤولية مشتركة بين المدرسة وولي الأمر ، ونأمل من الجميع التعاون لضمان استمرار نجاح العملية التعليمية.

من جانبها كانت إدارة الدقي التعليمية قد قررت فصل 55 طالب وطالبة بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية ، حيث أعلنت الإدارة أنه تقرر رسميا فصل ١٠ تلاميذ وطلاب من المرحلة الابتدائية والاعدادية ، وفصل ٤٥ طالبًا بالصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس الشهيد هشام بركات الرسمية لغات ، والاورمان الرسمية لغات ب ع ، و الشهيد احمد محمود الرسمية للغات ، ومدرسة الاورمان الثانوية العسكرية بنين لتغيبهم عن المدرسة ، وعدم إلتزام بعضهم بالزي المدرسي ، وارتكاب بعضهم بعض المخالفات التربوية

وقالت إدارة الدقي التعليمية ، أن قرارات الفصل جاءت في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق قواعد الانضباط المدرسي وضمان انتظام العملية التعليمية، وتنفيذا لتعليمات سعيد عطية قائد تعليم الجيزة



وأصدرت هالة كمال مدير عام إدارة الدقي التعليمية تعليمات عاجلة لجميع المدارس تنص على تنفيذ لائحة الانضباط التربوي لكل من يتغيب عن الحضور او من لم يلتزم بالزي المدرسي ومن يثير الشغب والشجار داخل الفصول أو داخل المدرسة او محيطها

كما شددت على ضرورة تسجيل الحضور والغياب يوميًا بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغياب المتكرر، تنفيذًا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن تعزيز الانضباط داخل المدارس.

كما أعلنت إدارة الهرم التعليمية ، أنه قد تقرر رسمياً فصل عدد (٤٥) طالبًا من الصف الثاني الثانوي وعدد (١٥) طالبًا من الصف الأول الثانوي، لتعديهم نسبة الغياب المقررة وفقًا للتعليمات الوزارية المنظمة للانضباط المدرسي.

وأكدت إدارة الهرم التعليمية ، على أهمية الالتزام بالحضور اليومي لما له من دور كبير في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتنمية الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب، وحفاظًا على حقهم في استكمال العام الدراسي بنجاح.

كما بدأت المدارس نفسها تعلن عن صدور قرارات فصل لعدد من الطلاب بسبب الغياب ، حيث أعلنت مدرسة نجوع العرب الثانوية المطورةبالشرقية ، أنه تقرر فصل 25 طالبا وطالبة من طلاب الصفين الإول والثاني الثانوي لتجاوزهم مدة الغياب القانونية ، مشددة على أولياء الأمور بمراجعة شئون الطلاب بالمدرسة لاستكمال الإجراءات اللازمة

وكانت قد تلقت المدارس تعليمات عاجلة من مديريات التربية و التعليم ، تشدد على تصحيح كتب التقييمات الخاصة بالطلاب بصفة دورية ، و الدقة والشفافية في رصد النتائج، بما يعكس المستوى الحقيقي لأداء الطلاب ويساعد في تحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها.

وشددت التعليمات الصادرة للمدارس أيضا على انتظام حضور الطلاب، وضرورة تسجيل الحضور والغياب يوميًا بدقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه حالات الغياب المتكررة، مؤكدين أن الانضباط في الحضور هو أحد عوامل تحقيق التفوق والنجاح الدراسي.

كما تم التشديد أيضا على ضرورة الإهتمام بالإشراف اليومى لضمان بيئة تعليمية جاذبة .

وشملت التعليمات أيضا ، تفعيل الأنشطة المدرسية داخل المدارس، بإعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تنوع الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وصقلها.