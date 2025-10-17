قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمان كريم تُشارك في المائدة المستديرة لصندوق "قادرون باختلاف"
أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير
براتب 35 ألف جنية.. وظائف خالية بدولة الامارات قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حازم المنوفي: زيادة أسعار الوقود لن تؤثر على أسعار السلع

أسعار البنزين
أسعار البنزين
ولاء عبد الكريم

في تعقيبه على قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية أو المنتجات الغذائية.

وأوضح المنوفي أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي بل وانخفاضه النسبي خلال الفترة الأخيرة، أسهم في تقليل تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يوازن تأثير زيادة أسعار الوقود، ويُتيح للتجار والمصنعين الحفاظ على مستويات الأسعار دون الحاجة إلى زيادات جديدة على المستهلك.

وقال المنوفي:

الأسواق المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة التوريد وتوافر السلع، بالتزامن مع جهود الدولة في تأمين السلاسل التجارية والإنتاجية، وهو ما يخلق حالة من الثبات السعري، رغم المتغيرات العالمية والمحلية.

وأشار إلى أن جمعية "عين" تعمل على متابعة الأسواق عن كثب، والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأسعار بدعم من التحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة وتوافر السلع بكميات كافية.

وختم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية الوعي المجتمعي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات رفع الأسعار المفتعلة، مشددًا على أن السوق المحلية أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على امتصاص المتغيرات دون أن يتحمل المستهلك عبئًا إضافيًا.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين والسولار الأسواق المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الاتحاد السعودي

الاتحاد يستهدف استعادة نغمة الانتصارات على حساب الفيحاء في الدوري السعوي

جماهير الزمالك

نجم الزمالك السابق: جماهير الأبيض تحرك الحجر.. وهذه أسباب النتائج الأخيرة

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد