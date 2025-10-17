حازم المنوفي: زيادة أسعار الوقود لن تؤثر على أسعار السلع

في تعقيبه على قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية أو المنتجات الغذائية.

وأوضح المنوفي أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي بل وانخفاضه النسبي خلال الفترة الأخيرة، أسهم في تقليل تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يوازن تأثير زيادة أسعار الوقود، ويُتيح للتجار والمصنعين الحفاظ على مستويات الأسعار دون الحاجة إلى زيادات جديدة على المستهلك.

وقال المنوفي:

الأسواق المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة التوريد وتوافر السلع، بالتزامن مع جهود الدولة في تأمين السلاسل التجارية والإنتاجية، وهو ما يخلق حالة من الثبات السعري، رغم المتغيرات العالمية والمحلية.

وأشار إلى أن جمعية "عين" تعمل على متابعة الأسواق عن كثب، والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأسعار بدعم من التحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة وتوافر السلع بكميات كافية.

وختم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية الوعي المجتمعي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات رفع الأسعار المفتعلة، مشددًا على أن السوق المحلية أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على امتصاص المتغيرات دون أن يتحمل المستهلك عبئًا إضافيًا.