نادي نجيب: حالة هدوء في سوق الذهب تعود لجني الأرباح

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة نتيجة لتأثير البورصة العالمية، التي هبطت إلى مستوى 4234 دولار للأوقية. 

انخفاض الأوقية عالميًا يضغط على السوق المحلي

وأضاف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن سعر جرام الذهب عيار 24 انخفض إلى 6514 جنيهًا، في حين تراجع عيار 21 من 5800 إلى 5700 جنيه خلال أقل من ثلاث ساعات، بانخفاض قدره حوالي 150 جنيهًا، نتيجة لطرح كميات من الذهب في السوق وجني الأرباح من قبل المستثمرين.

وتابع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور، أنّ انخفاض سعر الأوقية عالميًا بمقدار 100 إلى 150 دولارًا كان له تأثير مباشر على السوق المحلي، نظرًا لكونه سوقًا مفتوحًا على الخارج، يتأثر بأي صعود أو هبوط في الأسعار العالمية بشكل مباشر. 

وواصل نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن : "في الوقت الراهن، هناك اتجاه للهبوط في المؤشر، وسيتضح في نهاية تعاملات اليوم ما إذا كانت البورصة ستُغلق على هذا السعر المستقر، أم ستشهد تغيرًا عند افتتاحها مجددًا يوم الإثنين".

وأشار نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إلى أن حالة الهدوء الحالية في السوق تعود إلى وجود جني أرباح، موضحًا: "جني الأرباح يعني أن هناك من اشترى الذهب بسعر منخفض، ويقوم الآن ببيعه بسعر مرتفع لتحقيق ربح".
وأكد، أن هذا السلوك طبيعي في سوق الذهب، ويؤدي إلى تقلبات آنية في الأسعار، لكنها لا تعكس بالضرورة اتجاهاً طويل الأمد.

