قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام ساخن بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي
عبد العاطي يعرض جهود مصر لوقف حرب غزة ويؤكد تطور العلاقات المصرية الهندية
إيمان كريم تُشارك في المائدة المستديرة لصندوق "قادرون باختلاف"
أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توصية أمنية.. منع جماهير مكابي تل أبيب من حضور مباراة في إنجلترا

مظاهرات داعمة لفلسطين
مظاهرات داعمة لفلسطين
القسم الخارجي

قررت السلطات البريطانية منع جماهير فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي من حضور مباراة فريقهم أمام أستون فيلا في الدوري الأوروبي، المقررة في السادس من نوفمبر المقبل، وذلك بناءً على توصية أمنية من شرطة برمنغهام وهيئة السلامة المحلية في المدينة، بسبب "مخاوف تتعلق بسلامة الجمهور واحتمال اندلاع احتجاجات واسعة".

وقالت إدارة نادي أستون فيلا في بيان رسمي، إن "مجموعة السلامة في برمنغهام أبلغت النادي بعدم السماح لأي من مشجعي الفريق الإسرائيلي بحضور اللقاء، استناداً إلى توجيهات الشرطة التي صنفت المباراة عالية الخطورة".

وذكرت شرطة "ويست ميدلاندز" في بيانٍ موازٍ أن القرار جاء "استنادًا إلى معلومات استخباراتية وأحداث سابقة، من بينها الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين مشجعين مؤيدين لفلسطين وأنصار مكابي تل أبيب في العاصمة الهولندية أمستردام العام الماضي"، والتي أسفرت عن عشرات الاعتقالات وأحكام بالسجن على خمسة أشخاص.

وأشارت الشرطة إلى أن القرار يهدف إلى منع تكرار أعمال العنف وخطاب الكراهية الذي ارتبط بعدد من جماهير الفريق الإسرائيلي في مباريات سابقة، حيث وثقت حوادث تضمنت اعتداءات على مدنيين وهتافات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الدعوات الشعبية والحقوقية في أوروبا إلى منع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية، احتجاجًا على "الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة".

وقال آشيش برشار، مدير حملة Game Over Israel، إن منظمته جمعت أدلة واسعة تظهر "استغلال إسرائيل لكرة القدم في الترويج لسياساتها العنصرية والعسكرية"، مشيرًا إلى أن "مكان إسرائيل في الرياضة العالمية أصبح غير قابل للدفاع عنه".

وفي وقت سابق من أكتوبر، وجه أكثر من 30 خبيرًا قانونيًا رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، طالبوا فيها بحظر مشاركة الفرق الإسرائيلية في المسابقات الأوروبية، استنادًا إلى تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تؤكد أن إسرائيل ترتكب "جرائم إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.

ويعد هذا القرار البريطاني الأول من نوعه ضد جماهير فريق إسرائيلي منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، ويعكس – وفق مراقبين – تحولاً تدريجيًا في الموقف الأوروبي تجاه الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا في ظل تنامي المظاهرات المؤيدة لفلسطين والضغوط المطالبة بعزل إسرائيل على المستويين الرياضي والدبلوماسي.

غزة مكابي تل أبيب كرة قدم بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يلتقي رئيس شركة Ocior Energy للطاقة المتجددة

مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر

روسيا

روسيا: تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا خطوة عدائية

كانتشا شيربا علي اليسار

وفاة آخر أعضاء فريق أول صعود لقمة إيفرست عن عمر 92 عامًا

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد