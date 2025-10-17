توصية أمنية.. منع جماهير مكابي تل أبيب من حضور مباراة في إنجلترا

قررت السلطات البريطانية منع جماهير فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي من حضور مباراة فريقهم أمام أستون فيلا في الدوري الأوروبي، المقررة في السادس من نوفمبر المقبل، وذلك بناءً على توصية أمنية من شرطة برمنغهام وهيئة السلامة المحلية في المدينة، بسبب "مخاوف تتعلق بسلامة الجمهور واحتمال اندلاع احتجاجات واسعة".

وقالت إدارة نادي أستون فيلا في بيان رسمي، إن "مجموعة السلامة في برمنغهام أبلغت النادي بعدم السماح لأي من مشجعي الفريق الإسرائيلي بحضور اللقاء، استناداً إلى توجيهات الشرطة التي صنفت المباراة عالية الخطورة".

وذكرت شرطة "ويست ميدلاندز" في بيانٍ موازٍ أن القرار جاء "استنادًا إلى معلومات استخباراتية وأحداث سابقة، من بينها الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين مشجعين مؤيدين لفلسطين وأنصار مكابي تل أبيب في العاصمة الهولندية أمستردام العام الماضي"، والتي أسفرت عن عشرات الاعتقالات وأحكام بالسجن على خمسة أشخاص.

وأشارت الشرطة إلى أن القرار يهدف إلى منع تكرار أعمال العنف وخطاب الكراهية الذي ارتبط بعدد من جماهير الفريق الإسرائيلي في مباريات سابقة، حيث وثقت حوادث تضمنت اعتداءات على مدنيين وهتافات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الدعوات الشعبية والحقوقية في أوروبا إلى منع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية، احتجاجًا على "الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة".

وقال آشيش برشار، مدير حملة Game Over Israel، إن منظمته جمعت أدلة واسعة تظهر "استغلال إسرائيل لكرة القدم في الترويج لسياساتها العنصرية والعسكرية"، مشيرًا إلى أن "مكان إسرائيل في الرياضة العالمية أصبح غير قابل للدفاع عنه".

وفي وقت سابق من أكتوبر، وجه أكثر من 30 خبيرًا قانونيًا رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، طالبوا فيها بحظر مشاركة الفرق الإسرائيلية في المسابقات الأوروبية، استنادًا إلى تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تؤكد أن إسرائيل ترتكب "جرائم إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.

ويعد هذا القرار البريطاني الأول من نوعه ضد جماهير فريق إسرائيلي منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، ويعكس – وفق مراقبين – تحولاً تدريجيًا في الموقف الأوروبي تجاه الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا في ظل تنامي المظاهرات المؤيدة لفلسطين والضغوط المطالبة بعزل إسرائيل على المستويين الرياضي والدبلوماسي.