جيش الاحتلال يعيد تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية لـ 36 شهرا

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأنّ "جيش الاحتلال " الإسرائيلي يستعدّ لإعادة تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية، من 32 شهراً إلى 36 شهراً، كما كانت قبل عام 2015، وذلك في إطار تعديل تشريعي مرتقب.

وذكرت القناة العبرية، أنّ مشروع القانون لم يتمّ التقدّم به حتى الآن، رغم النقص الحادّ في القوى البشرية، بسبب الخلافات السياسية المرتبطة بتجنيد اليهود "الحريديم".

وبحسب القناة ذاتها ؛ فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية لدى الاحتلال، تتوقع أن يتمّ تمرير قانون تمديد فترة الخدمة الإلزامية، مع إحراز تقدّم في مسألة تجنيد "الحريديم".

وبحسب الصيغة الحالية المقترحة، فإنّ القانون سيدخل حيّز التنفيذ، فور المصادقة عليه بالقراءة الثالثة في الكنيست.