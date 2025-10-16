إم جي تقدم نسختها HS هايبرد.. بتكنولوجيا هجينة

تواصل إم جي تعزيز مكانتها في سوق السيارات العالمي من خلال تقديم طرازات جديدة، بعد إطلاق السيارة الجديدة MG HS Hybrid+، حيث تقدم السيارة تحت صورة هجينة من فئة SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تصميم السيارة إم جي HS هايبرد

تأتي سيارة إم جي HS Hybrid+ الجديدة كلياً بتصميم رياضية، حيث تبرز مقدمة السيارة بشبكة سوداء لامعة محاطة بتفاصيل كرومية تضيف لمسة من الفخامة، بينما تتكامل الأضواء الأمامية بتقنية LED ذات التصميم النحيف مع شريط الإضاءة الخلفي العريض، مع قضبان فضية وجناح خلفي يعزز الانسيابية والأداء، إلى جانب الجنوط الرياضية.

إم جي HS Hybrid+

تجهيزات السيارة إم جي HS Hybrid+

تحتوي المقصورة على مقاعد مدفأة ذات تحكم كهربائي، وتكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق، بالإضافة إلى مقود متعدد الوظائف يسهل التحكم بالسيارة دون تشتيت الانتباه، مقبض ناقل الحركة الكريستالي لمسة فريدة مع دمج أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات داخل "HS Hybrid+"، إلى جانب وسائد هوائية متقدمة للحماية من الصدمات، حساسات ركن خلفية وأمامية، مع كاميرا 360 درجة للمتابعة ولسهولة الاصطفاف والتحكم.

إم جي HS Hybrid+

وزودت السيارة بشاشتين رقميتين مدمجتين بقياس 27 بوصة تعرضان بيانات القيادة، مع مزايا مثل الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، نوافذ كهربائية وكذلك للمرايات الجانبية، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، فتحة سقف بانورامل زجاجية.

إم جي HS Hybrid+

مواصفات السيارة إم جي HS هايبرد الفنية

تعتمد HS Hybrid+ على نظام دفع هجين متطور يجمع بين محرك احتراق داخلي تقليدي ومولد كهربائي عالي الكفاءة، ما يتيح انتقالاً ذكياً بين الوضعين الكهربائي والبنزين، هذه المنظومة المتكاملة توفر تسارعاً وأداءً ديناميكياً، مع كفاءة في تقليل استهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويصل مدى السيارة التشغيلي إلى نحو 1287 كيلومتراً في الشحنة الواحدة.