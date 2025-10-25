قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسماعيلي يعلن غياب مدافعه الشهير عن مباراة فاركو.. ما السبب؟
يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة
إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 25-10-2025
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب
الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم
مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات
الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا
بعد فشل الانقلاب على رئيس نيجيريا .. إقالة كبار قادة الجيش
مهاجم كبير يلعب في الدنمارك.. صفقة نارية على ردار الأهلي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
لقطات تشويقية للجيل الجديد من فورد توروس 2026 .. صور

فورد توروس 2026
فورد توروس 2026
صبري طلبه

تواصل فورد الأمريكية من تعزيز تواجدها عبر نسختها الجديدة توروس موديل 2026، حيث كشفت عن بعض الصور التشويقية لهذا الإصدار الشهير، الذي يأتي بمظهر عصري، وباقة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب وسائل الحماية والأمان.

تمنح الصور الأولى بعض المفاهيم الخاصة بالتغييرات التي خضعت لها السيارة قبل الإطلاق الرسمي، وتظهر الصور تصميماً ديناميكيًا مع واجهات أمامية وخلفية محدثة بالكامل، إضافة إلى مصابيح جديدة وعجلات محسنة التصميم.

فورد توروس 2026

أداء ومحركات فورد توروس 2026

تؤكد فورد أن الجيل القادم سيحتفظ بنفس خيارات المحركات المعتمدة حالياً دون تغييرات كبيرة، حيث يأتي المحرك الأول بعدد 4 اسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 2.0 لتر ينتج 239 حصاناً وعزم دوران يبلغ 382 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

أما الخيار الثاني، فهو نظام هجين سعة 1.5 لتر يدمج بين محرك البنزين ووحدة كهربائية لتوليد قوة إجمالية تبلغ 185 حصاناً، مع نواقل حركة أوتوماتيكية الأداء لجميع الفئات.

تقنيات جديدة وتحسينات داخلية 

ستركز فورد على تغييرات وصفت بأنها جوهرية وشاملة، تشمل استخدام مواد جديدة في الأبواب والمقاعد، مع إعادة تصميم الكونسول الوسطي لتوفير مظهر أكثر أناقة وتنظيمًا، ومن أبرز الإضافات شاشة وسطية ضخمة قياس 13.2 بوصة وهي الأكبر في فئتها.

فورد توروس 2026

تدعم الشاشة المقدمة بسيارة فورد تقنية الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام كاميرات بزاوية 360 درجة متوفر في جميع الفئات، إلى جانب حساسات حركة، ووسائد هوائية خاصة بالحماية والأمان، وتقنيات الفرامل المتقدمة.

وتقدم فئة Titanium بنظام صوتي متطور من B&O، بينما ستزود فئة Trend بمقاعد مهواة، مع أقفال مركزي للأبواب، ونوافذ كهربائية وكذلك للمرايات الجانبية، بالإضافة إلى جنوط رياضية متعددة الأضلاع، مصابيح تتسم بالشراسة مع إضاءة LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية. 

فورد توروس فورد توروس 2026 سيارة فورد توروس 2026

