قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
طريقة وضع اليدين في الصلاة.. اعرف كيفيتها الصحيحة
وزير الزراعة: لا علاقة لزيادة الصادرات بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
ما حكم الكذب فى الرؤيا؟.. الإفتاء توضح
حكم صلاة المرأة بالبنطلون في حضرة الرجال.. دار الإفتاء تجيب
تركيا.. مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في أنطاليا
رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية
ليس الإصابة.. خالد الغندور يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة الأهلي والحدود
مصرع زوجين وإصابة نجلهما في انقلاب ملاكي بالطريق الزراعي في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 440 حصانا.. الكشف عن فورد إكسبيديشن 2025 الجديدة كليا

فورد إكسبيديشن 2025
فورد إكسبيديشن 2025
صبري طلبه

تعزز فورد من تواجدها عالميًا بعد أن كشفت عن إكسبيديشن موديل 2025 الجديدة كليًا، والتي قدمت عبر 4 فئات من التجهيزات، مع التصميم الرياضي من عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

مواصفات فورد إكسبيديشن 2025

تأتي السيارة فورد إكسبيديشن 2025 بمحرك سداسي الاسطوانات EcoBoost، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 440 حصانًا، و691 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، أو محرك اخر سعة 3500 سي سي، بقوة 400 حصانًا.

 فورد إكسبيديشن 2025

دعمت فورد إكسبيديشن 2025 بخيارات الدفع الخلفي أو الرباعي للعجلات، بالإضافة إلى ناقل أوتوماتيكي الأداء مكون من 10 سرعات، إلى جانب فئات متنوعة منها Active وTremor والفئة Platinum، وStealth Performance.

 فورد إكسبيديشن 2025

تجهيزات السيارة فورد إكسبيديشن 2025

زودت السيارة فورد إكسبيديشن 2025 بتجهيزات متنوعة منها، ظام صوتي مميز من B&O، شاشة عملاقة قياسها 24 بوصة، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، فتحة سقف بانوراما حسب الفئة، خاصية التحكم في المناخ، مع مكيف هواء أوتوماتيك، وإضاءة محيطة.

 فورد إكسبيديشن 2025

تضم السيارة فورد إكسبيديشن 2025 مستويات عالية من الأمان والحماية، مع حزمة Ford Co-Pilot360 Assist، ومقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، بصمة خارجية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

 فورد إكسبيديشن 2025

تأتي السيارة فورد إكسبيديشن 2025 بهيكل رياضي من عائلة الـ SUV، ومصابيح حادة الشكل بتقنية LED LIGHT، مفهوم خماسي الأبواب مع حساب الباب الخلفي الخاص بمساحة التخزين، بالإضافة إلى مقصورة داخلية تتسم بالرحابة.

فورد إكسبيديشن فورد إكسبيديشن فورد إكسبيديشن 2025 مواصفات فورد إكسبيديشن 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

شقق سكن لكل المصريين

حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بمقدم 25 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم

المضبوطات

وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين

المتهم

دهسا فتاة وحاولا الهرب.. القبض على طالبين بأكتوبر

ترشيحاتنا

ديمبيلي

حلم أصبح حقيقة.. أول تعليق من ديمبيلي بعد تتويجه بالكرة الذهبية

محمد صلاح

إسلام صادق: لن يمنحوا محمد صلاح لقب الأفضل في العالم مهما حقق من إنجازات

احمد حسن

5 هزائم للأحمر في تاريخ مواجهات الأهلي أمام حرس الحدود

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد