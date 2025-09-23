بقوة 440 حصانا.. الكشف عن فورد إكسبيديشن 2025 الجديدة كليا

تعزز فورد من تواجدها عالميًا بعد أن كشفت عن إكسبيديشن موديل 2025 الجديدة كليًا، والتي قدمت عبر 4 فئات من التجهيزات، مع التصميم الرياضي من عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

مواصفات فورد إكسبيديشن 2025

تأتي السيارة فورد إكسبيديشن 2025 بمحرك سداسي الاسطوانات EcoBoost، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 440 حصانًا، و691 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، أو محرك اخر سعة 3500 سي سي، بقوة 400 حصانًا.

فورد إكسبيديشن 2025

دعمت فورد إكسبيديشن 2025 بخيارات الدفع الخلفي أو الرباعي للعجلات، بالإضافة إلى ناقل أوتوماتيكي الأداء مكون من 10 سرعات، إلى جانب فئات متنوعة منها Active وTremor والفئة Platinum، وStealth Performance.

فورد إكسبيديشن 2025

تجهيزات السيارة فورد إكسبيديشن 2025

زودت السيارة فورد إكسبيديشن 2025 بتجهيزات متنوعة منها، ظام صوتي مميز من B&O، شاشة عملاقة قياسها 24 بوصة، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، فتحة سقف بانوراما حسب الفئة، خاصية التحكم في المناخ، مع مكيف هواء أوتوماتيك، وإضاءة محيطة.

فورد إكسبيديشن 2025

تضم السيارة فورد إكسبيديشن 2025 مستويات عالية من الأمان والحماية، مع حزمة Ford Co-Pilot360 Assist، ومقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، بصمة خارجية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

فورد إكسبيديشن 2025

تأتي السيارة فورد إكسبيديشن 2025 بهيكل رياضي من عائلة الـ SUV، ومصابيح حادة الشكل بتقنية LED LIGHT، مفهوم خماسي الأبواب مع حساب الباب الخلفي الخاص بمساحة التخزين، بالإضافة إلى مقصورة داخلية تتسم بالرحابة.