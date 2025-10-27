قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

اركب سيتروين سى 3 اير كروس سعرها 700 ألف جنيه

سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019
سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019، وتنتمي سى 3 اير كروس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019 الخارجية

تمتلك سيارة سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيتروين، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019

محرك سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019

تستمد سيارة سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 125 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019 الداخلية

سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019

زودت مقصورة سيارة سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019

سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019

تباع سيارة سيتروين سى 3 اير كروس موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

