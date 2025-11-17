قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: معاقبة أي دولة تتعامل مع روسيا.. ومحادثات قريبة مع رئيس فنزويلا
ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين
الخارجية الأمريكية تصنف مجموعة تابعة لرئيس فنزويلا كمنظمة إرهابية
انتهاكات إسرائيل مستمرة.. قصف مدفعي لا يتوقف ونهب للقطع الأثرية وارتفاع حصيلة الشهداء
إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا
مجلس الأمن يصوت على الخطة الأمريكية لمستقبل غزة
دعاء الصباح للرزق والبركة.. كلمات مستجابة تبدأ بها يومك
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
تكنولوجيا وسيارات

نيسان تطلق نسختها الجديدة N6.. بتقنية هجينة وأرخص سعر

نيسان N6
نيسان N6
صبري طلبه

عززت نيسان من تواجدها داخل السوق الصينية بإطلاق طراز N6 الذي ينتمي إلى فئة السيارات الهجينة المزودة بتقنيات كهربائية قابلة للشحن، ويأتي هذا الطراز ليشكل إضافة جديدة ضمن استراتيجية توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة مع طرحه بتجهيزات متعددة وبسعر ارخص مقارنة بالطرازات الأخرى في الفئة ذاتها. 

نيسان N6 بنظام دفع هجين 

تم تصميم نيسان N6 بالاعتماد على هيكل تقني يضع المحرك الكهربائي في مقدمة عملية الدفع، بينما يقتصر دور محرك الاحتراق الداخلي على العمل كمولد للطاقة. 

نيسان N6

ويولد النظام الهجين القابل للشحن قوة تبلغ 208 أحصنة مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، مما يوفر تسارعًا ملحوظًا من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.8 ثوان.

نيسان N6

وتأتي البطارية بسعة 21.1 كيلوواط/ساعة، وتتيح مدى كهربائيًا يصل إلى 180 كيلومتر وفقًا لاختبارات CLTC ، ما يجعل المركبة مناسبة للقيادة داخل المدن المسافة الطويلة دون الحاجة للتشغيل المتكرر للمحرك التقليدي.

نيسان N6

تجهيزات نيسان N6

تضم المقصورة مجموعة واسعة من الأنظمة التكنولوجية، تبدأ بعجلة قيادة رياضية التصميم تتيح أوامر التحكم في الأوامر الصوتية، وجنوط قياس 17 إنش، إضافة إلى إضاءة محيطية، وتم تزويد السيارة بلوحة عدادات رقمية بحجم 10.25 إنش، نظام الحد من دوار الحركة وتقنية التعرف على وجه السائق. ويعتمد الطراز على معالج Qualcomm Snapdragon 8775 في الفئات الأعلى.

نيسان N

كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 14.6 إنش، مع شاشة إضافية أكبر بمقاس 15.6 إنش، كما يأتي مقعد السائق بتقنية ذكية تحمل اسم  Zero-Pressure Cloud Carpet Seat، ويتضمن 49 حساسًا للضغط لتوفير تجربة جلوس أكثر ملاءمة خلال الرحلات الطويلة، و14 وضع لاختيار أفضل نقطة للجلوس مع خصائص التدفئة والتدليك.

نيسان N6

أسعار N6 في السوق الصينية

تخطط نيسان لبدء تسليم N6 في الصين في الثامن من ديسمبر، حيث سيتم طرحها بأسعار تبدأ من 109900 يوان، ما يعادل نحو 15500 دولار، ويجعل هذا السعر الطراز الجديد أقل تكلفة من N7 بفارق يصل إلى عشرة آلاف يوان.

نيسان نيسان N6 سيارة نيسان N6 السيارة نيسان N6 نيسان N6 الهجينة

