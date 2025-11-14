تسارع مميز.. هيونداي تقدم نسخة N من الأيقونة الكهربائية Ioniq 6

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن طرح نسختها الرياضية الجديدة من سيارة Ioniq 6 الكهربائية عالميًا، تحت اسم Ioniq 6 N، والتي تجمع بين الأداء العالي والتصميم العصري في فئة السيارات الكهربائية.

النسخة الرياضية تتميز بتعديلات واضحة على الهيكل الخارجي، حيث أصبح عرض السيارة أوسع بمقدار ستة سنتيمترات، ما منحها حضورًا أقوى على الطرق، بالإضافة إلى وجود جناح رياضي.

هيونداي Ioniq 6 N

محرك كهربائي مزدوج بقوة 650 حصانًا

تعتمد Ioniq 6 N الرياضية على نظام دفع كهربائي مزدوج، يضم محركين قادرين على إنتاج قوة إجمالية تصل إلى 650 حصانًا وعزم دوران يبلغ 770 نيوتن متر، وبفضل هذه القوة، تستطيع السيارة الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كلم/س خلال 3.2 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 260 كلم/س.

بطارية متطورة ومدى قيادة طويل

تأتي Ioniq 6 N مزودة ببطارية متطورة بجهد 800 فولت وسعة 84 كيلووات ساعة، ما يمنحها قدرة على السير لمسافة تصل تقريبًا إلى 400 كلم بشحنة واحدة، وتعكس هذه البطارية الاهتمام بتوفير كفاءة عالية للطاقة مع الحفاظ على الأداء الرياضي المتميز.

هيونداي Ioniq 6 N

تصميم Ioniq 6 فئة N الرياضية

تأتي النسخة N الرياضية بعدة تغييرات تصميمية مقارنة بالنسخة القياسية، حيث أضافت هيونداي عناصر ديناميكية في الصدام الأمامي والخلفي والجناح، مع خطوط حادة تزيد من انسيابية السيارة وتقلل مقاومة الهواء.

كما تمنح العجلات الأكبر والمقابض والمرايا المصممة بعناية شعورًا بالقوة والسيطرة، فيما يبرز التصميم الداخلي لمسات رياضية من خلال المقاعد والدواسات وعجلة القيادة، بالإضافة إلى مقدمة تتسم بالشراسة، ومصابيح حادة بتقنية LED.