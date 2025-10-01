عضو "الديموقراطي الأمريكي": الجمهوريون يسعون لخفض الرعاية الصحية وزيادة أعباء الفقراء

قال ماهر عبد القادر، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام العسكريين عكس لغة تهديد وتكسير عظم بدلًا من أن يتضمن إشادة بدورهم في الدفاع عن الولايات المتحدة.

وأوضح خلال تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرئيس ركّز على مسائل شكلية تتعلق بمظهر الجيش وتسليحه، ما أثار استياء الحضور إلى درجة أن خطابه، الذي امتد لنحو خمسين دقيقة، لم يلق أي تصفيق من العسكريين.

وتابع، أن ترامب استخدم خطاباته لتوجيه اتهامات مباشرة إلى الديمقراطيين واعتبارهم "أعداء"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي أكد صراحة أنه سيعمل على تقليص برامج المجتمع التي تحظى باهتمام الديمقراطيين، ملوحًا بالإغلاق الحكومي كوسيلة لطرد موظفين كما فعل في السابق.

وذكر، أن هذا النهج يثير تساؤلات حول ما إذا كان ترامب رئيسًا لجميع الأمريكيين أم أنه يخدم فقط برنامج الحزب الجمهوري.

وأشار عضو الحزب الديمقراطي إلى أن الخلاف الأساسي يتمحور حول 1.7 تريليون دولار تتعلق بملفات الرعاية الصحية وقضايا أخرى.

وأوضح أن الجمهوريين يسعون إلى تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية بما يضاعف الأعباء على المواطنين محدودي الدخل والمحاربين القدامى، حيث قد ترتفع تكاليف العلاج للفرد بمعدل يتراوح بين 400 و600 دولار شهريًا، وهو ما يتناقض تمامًا مع وعود ترامب خلال حملته الانتخابية بتخفيض الأسعار.