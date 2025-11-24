قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
برلمان

عضو بالشيوخ يدعو المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب: “صوتكم ضمانة لمستقبل أقوى”

نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

وجّه النائب الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، دعوة مباشرة إلى جموع المواطنين للمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 التي تنطلق غدًا بالداخل، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت “واجب وطني لا يقل أهمية عن أي عمل يسهم في حماية استقرار الدولة وترسيخ مؤسساتها”.

وقال نور الدين في بيان له إن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس وعي الشعب وقدرته على صناعة المستقبل عبر اختيار من يمثله ويعبر عن مصالحه، مشددًا على أن البرلمان القادم يتحمل مسؤوليات كبرى في دعم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الرقابة على أداء الحكومة، واستكمال مسار الإصلاح الوطني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أصوات المصريين في الخارج — الذين أنهوا اقتراعهم في 139 لجنة فرعية — قدّموا نموذجًا مشرفًا في الالتزام والانتماء، ويمثلون رسالة واضحة بأهمية المشاركة، داعيًا المواطنين في الداخل إلى استكمال هذا المشهد الوطني غدًا وبعد غد.

وأكد نور الدين  أن الدولة وفّرت كل الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، وفي مقدمتها الإشراف القضائي الكامل، واستعداد الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة التصويت ومنع أي ممارسات مخالفة، مشيرًا إلى أن المشاركة لا تقتصر على اختيار المرشح، وإنما هي “مساهمة مباشرة في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة”.

وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، خصوصًا ما يتعلق بعدم ممارسة أي دعاية انتخابية أمام اللجان احترامًا للصمت الانتخابي، حفاظًا على سلامة العملية ومنع تعرضها للبطلان.

كما أكد على أن “كل صوت له قيمة… وكل مشاركة هي خطوة جديدة نحو مصر أكثر قوة واستقرارًا”، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لضمان مشاركة فعّالة تعكس الإرادة الشعبية بوضوح.

نور الدين مصطفى مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب 2025

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

تصوير الحياة البرية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

