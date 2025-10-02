قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات مذلة لقادة إسرائيل يعترفون فيها بهزيمتهم في حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية
زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت
احتجاجات واسعة.. غضب يوناني متصاعد بسبب اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
حادث أمني خطير.. عبوة ناسفة تستهدف جنودا إسرائيليين بغزة
احذر من قطع الخدمة.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2025 وطرق السداد والاستعلام
الزمالك يستضيف ذهاب الكونفدرالية أمام ديكيداها الصومالي بالقاهرة
لو قالي بحبك كنت وافقت.. سماح أنور تكشف حقيقة ارتباطها بـ سمير صبري
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اجتماع باتحاد الصناعات لمناقشة تداعيات رسوم حماية الصاج على السوق المحلي

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس اجتماعا بمقر اتحاد الصناعات المصرية لبحث آثار و تداعيات فرض رسوم حماية على واردات الصاج البارد والمجلفن و الملون على صناعة الأجهزة المنزلية و ارتفاع أسعار هذه المنتجات نتيجة لفرض رسم حماية يتحمله في النهاية المواطن في زيادة سعر المنتج النهائي و يؤثر على نمو مبيعات الأجهزة المنزلية والمكونات المغذية لصناعة السيارات والآلات والمعدات الزراعية بشكل عام نتيجة لارتفاع السعر .

شارك في الاجتماع كل من المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة و المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة و المهندس بهاء ديمتري نائب رئيس الشعبة و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار  الفني لغرفة الصناعات الهندسية و المهندس محمد أبو جلالة ممثلأ  للصناعات المغذية للسيارات  ولفيف من اصحاب وممثلي الشركات المصنعة .

وقال محمد المهندس رئيس مجلس ادارة الغرفة ان الهدف من الاجتماع هو التواصل و التشاور لاعداد مذكرة تفصيلية بالموقف الحالي و ماذا بعد فرض رسوم حماية على واردات الصاج و تأثير ذلك على الصناعة و سعر المنتج النهائي للمستهلك واعداد مذكر بذلك و بحث بدائل وحلول و تفنيد ان القرار  الخاص بفرض رسوم حماية على الصاج جانبه الصواب .

و اوضح محمد المهندس أن غرفة الصناعات الهندسية أعدت دراسة تحليلية و تفصيلية لحقيقة وجود اغراق في استيراد الصاج و التأثيرات السلبية للقرار بإشراف المهندس عمرو ابو فريخة و بالفعل تم اعداد مذكرة سيتم إرسالها للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة و النقل بهذا الموضوع  .

وقدم المهندس عمرو ابوفريخة عضو مجلس ادارة الغرفة عرضا تفصيليا للدراسة الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات الصاج .

وجاء فيما يتعلق بالآثار المباشرة انه قد يؤدي فرض رسوم الحماية إلى رفع تكاليف الإنتاج بين 3% حتى 9% في بعض المنتجات.

وكشفت الغرفة أن الآثار غير المباشرة لقرارات فرض الرسوم على واردات الصاج سيؤدي إلى خفض الإنتاجية في الوقت الذي تدعو فيه الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الانتاجية .

واوضحت الغرفة انه  في ظل أن شراء المكونات الجاهزة يدخل برسوم أقل بكثير من دخول الخامة مما يدفع كثير من المنتجين الى شراء المكونات المصنعة بدلا من شراء خامات وتشغيلها.

ومن الآثار المباشرة التأثير في المنافسة على التصدير حيث تنافس دولاً منتجة للخامات وداعمة للصادرات وفي حال زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة فرض رسوم وقائية سيساهم ذلك في زيادة اسعار المنتجات وبالتالي صعوبة المنافسة خارجياً في الوقت الذي تدعم فيه الغرفة وبرامج تأهيل جيل جديد من المصدرين.

وقال المهندس عبد الصادق أحمد مستشار  غرفة الصناعات الهندسية ان الغرفة أعلنت اعضائها للتداخل في الدعوة المرفوعة إلى قطاع المعالجات التجارية بحد أقصى يوم الاربعاء القادم ضد فرض رسوم اغراق على واردات الصاج .

غرفة الصناعات الهندسية اخبار مصر مال واعمال اتحاد الصناعات واردات الصاج صناعة السيارات المعدات الزراعية الأجهزة المنزلية رسوم الحماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي رهبان دير "الأنبا هرمينا" بأسيوط

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تشارك في المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط

جانب من اللقاء

تعاون مهم بين الدواء والعربية للتصنيع لإنتاج مستحضرات العلاج بأحدث التقنيات

بالصور

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد