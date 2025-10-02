اجتماع باتحاد الصناعات لمناقشة تداعيات رسوم حماية الصاج على السوق المحلي

عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس اجتماعا بمقر اتحاد الصناعات المصرية لبحث آثار و تداعيات فرض رسوم حماية على واردات الصاج البارد والمجلفن و الملون على صناعة الأجهزة المنزلية و ارتفاع أسعار هذه المنتجات نتيجة لفرض رسم حماية يتحمله في النهاية المواطن في زيادة سعر المنتج النهائي و يؤثر على نمو مبيعات الأجهزة المنزلية والمكونات المغذية لصناعة السيارات والآلات والمعدات الزراعية بشكل عام نتيجة لارتفاع السعر .

شارك في الاجتماع كل من المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة و المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة و المهندس بهاء ديمتري نائب رئيس الشعبة و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية و المهندس محمد أبو جلالة ممثلأ للصناعات المغذية للسيارات ولفيف من اصحاب وممثلي الشركات المصنعة .

وقال محمد المهندس رئيس مجلس ادارة الغرفة ان الهدف من الاجتماع هو التواصل و التشاور لاعداد مذكرة تفصيلية بالموقف الحالي و ماذا بعد فرض رسوم حماية على واردات الصاج و تأثير ذلك على الصناعة و سعر المنتج النهائي للمستهلك واعداد مذكر بذلك و بحث بدائل وحلول و تفنيد ان القرار الخاص بفرض رسوم حماية على الصاج جانبه الصواب .

و اوضح محمد المهندس أن غرفة الصناعات الهندسية أعدت دراسة تحليلية و تفصيلية لحقيقة وجود اغراق في استيراد الصاج و التأثيرات السلبية للقرار بإشراف المهندس عمرو ابو فريخة و بالفعل تم اعداد مذكرة سيتم إرسالها للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة و النقل بهذا الموضوع .

وقدم المهندس عمرو ابوفريخة عضو مجلس ادارة الغرفة عرضا تفصيليا للدراسة الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات الصاج .



وجاء فيما يتعلق بالآثار المباشرة انه قد يؤدي فرض رسوم الحماية إلى رفع تكاليف الإنتاج بين 3% حتى 9% في بعض المنتجات.

وكشفت الغرفة أن الآثار غير المباشرة لقرارات فرض الرسوم على واردات الصاج سيؤدي إلى خفض الإنتاجية في الوقت الذي تدعو فيه الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الانتاجية .

واوضحت الغرفة انه في ظل أن شراء المكونات الجاهزة يدخل برسوم أقل بكثير من دخول الخامة مما يدفع كثير من المنتجين الى شراء المكونات المصنعة بدلا من شراء خامات وتشغيلها.

ومن الآثار المباشرة التأثير في المنافسة على التصدير حيث تنافس دولاً منتجة للخامات وداعمة للصادرات وفي حال زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة فرض رسوم وقائية سيساهم ذلك في زيادة اسعار المنتجات وبالتالي صعوبة المنافسة خارجياً في الوقت الذي تدعم فيه الغرفة وبرامج تأهيل جيل جديد من المصدرين.

وقال المهندس عبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية ان الغرفة أعلنت اعضائها للتداخل في الدعوة المرفوعة إلى قطاع المعالجات التجارية بحد أقصى يوم الاربعاء القادم ضد فرض رسوم اغراق على واردات الصاج .