عضو غرفة الصناعات الهندسية يحدد 6 عناصر رئيسية لتنمية الصناعة المحلية.. تفاصيل

حدد المهندس وليد رجب عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، 6 عناصر أساسية لدعم وتنمية الصناعة المحلية، وفي مقدمتها إزالة البيروقراطية في عمليات منح التراخيص والتصاريح الصناعية، بما يقلل من العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين.

وشدد ايضا علي ضرورة الاهتمام بالمنتج المحلي ومنحه الأولوية في الاعتماد داخل السوق المصرية، بدلًا من إلزام الشركات بالحصول على شهادات من جهات أجنبية بتكاليف باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يرفع التكلفة النهائية على المنتج.

وأشار رجب في تصريحات له أيضا إلى اهمية توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، بما يساعد على إنشاء المصانع الجديدة وتوسعة القائمة منها، بالإضافة الي العمل تطوير وتأهيل العمالة الفنية ، ودعم الابتكار الصناعي والإبداعي لمواكبة التطورات المستمرة في احتياجات الأسواق المختلفة.

تمويلات بفائدة مميزة للقطاع الصناعي

وتطرق رجب ايضاً الي ضرورة إتاحة تمويلات بفائدة مميزة للقطاع الصناعي على غرار المبادرات السابقة، ومنها ال 5 % ، بحيث يتمكن المصنعون من التوسع في الإنتاج وتوظيف المزيد من العمالة، بدلاً من تحمل الفوائد المرتفعة الحالية خاصة انه لاينبغي معاملة الصناعة مثل القطاعات الأخرى.

وأكد أن تنفيذ هذه الإجراءات من شأنه أن يفتح الباب أمام طفرة حقيقية في قطاع الصناعة، ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، ويقلل في الوقت نفسه من فاتورة الاستيراد ويوفر عملة صعبة للدولة