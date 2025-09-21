صناعة الشيوخ تقدم 8 اقتراحات للحكومة لتحقيق 140 مليار دولار فى صادرات مصر

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن مصر قادرة على تجاوز قيمة الصادرات 140 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد " المنزلاوي " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا الرقم الطموح يمكن تحقيقه من خلال المشروعات الصناعية النوعية التي تنفذها الدولة، مشدداً على ضرورة الإسراع في تأهيل المناطق الصناعية وجذب المستثمرين إليها، بما يسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب مشيراً أن الدولة تراهن على أن يكون القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الشاملة للاقتصاد المصري، في إطار التوجه الاستراتيجي لرؤية مصر 2030.

وقدم المهندس محمد المنزلاوي ب 8 اقتراحات للحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية وهى :

1. استكمال البنية التحتية الصناعية وربطها بشبكات النقل واللوجستيات لرفع كفاءة التصدير.

2. تقديم حوافز ضريبية وجمركية للصناعات الموجهة للتصدير، خاصة القطاعات ذات الميزة التنافسية.

3. تطوير منظومة المواصفات والجودة لمواكبة المعايير العالمية وتعزيز الثقة في المنتج المصري.

4. توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

5. دعم سلاسل القيمة المحلية عبر دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العملية الإنتاجية والتصديرية.

6. التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب استثمارات جديدة في الصناعات التصديرية.

7. تبسيط الإجراءات الحكومية من خلال منظومة الشباك الواحد لتسهيل أعمال المستثمرين والمصدرين.



8. تأهيل العمالة المصرية عبر مراكز تدريب صناعي متخصصة لتلبية احتياجات السوق العالمي.

واختتم " المنزلاوي " بيانه مؤكداً أن مصر تمتلك المقومات البشرية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وأن الإرادة السياسية والدعم الحكومي المتواصل للصناعة سيجعلان من الصادرات قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة