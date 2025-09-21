أيمن العشري: ربط المبادرات بالفرص الاستثمارية يخلق صناعة قوية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، أن إعلان وزارة الصناعة عن 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح "العشري" أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل قطاعات متنوعة مثل مكونات الطاقة المتجددة، السيارات الكهربائية ومكوناتها، الصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، الأدوية والمستحضرات الطبية، الصناعات الجلدية، الحديد والألومنيوم، وغيرها من الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح آفاقاً جديدة للتصدير، لافتا أن تنويع هذه المجالات يعكس وعياً حقيقياً بأولويات الاقتصاد المصري، ويضع الأساس لتقليل فاتورة الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا

وأشار عضو لجنة تنمية الصادرات إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع المبادرات الحكومية الداعمة، وفي مقدمتها مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج، إضافة إلى التوسع في طرح الأراضي الصناعية عبر المنصات الرقمية لتسهيل الاستثمار، فضلاً عن برامج الصناعة الخضراء التي تتيح للمنتجات المصرية تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، مضيفاً ان ربط هذه المبادرات بالفرص الاستثمارية يعني أن النتائج لن تكون بعيدة، بل سنشهد قريباً مصانع متوقفة تعود للعمل، ومشروعات جديدة تدخل حيز الإنتاج.

وأكد "العشري" أن تنفيذ هذه الخطة سيحقق مردوداً مباشراً على الاقتصاد الوطني من خلال تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن كل فرصة استثمارية من هذه القائمة تمثل مشروعاً قابلاً للنمو وقادراً على جذب الشركاء المحليين والأجانب.

ووجّه العشري دعوته للمستثمرين، مؤكداً أن الوقت الآن هو الأنسب للدخول إلى السوق المصري حيث تجتمع البنية التحتية المتطورة مع الحوافز الاستثمارية القوية في إطار رؤية وطنية شاملة تفتح آفاقاً واسعة للتصنيع والتصدير وتجعل من مصر وجهة صناعية واعدة على خريطة العالم.

