وزير الخارجية يقدم التهنئة لوزير الخارجية السوداني على توليه منصبه الجديد
صفعة لـ تل أبيب.. الإمارات تغلق أبواب معرض دبي للطيران أمام الشركات الإسرائيلية
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. وانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية

آية الجارحي

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحصاد الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.

‏‎وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، رسميًا، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث تعتبر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطارًا شاملًا يُُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.

كما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن طرح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» للحوار المجتمعي، وذلك من خلال تطبيق «شارك» التابع للوزارة، إلى جانب موقعها الإلكتروني، بما يتيح لخبراء الاقتصاد والمتخصصين والباحثين من الاطلاع على تفاصيل السردية وإبداء مقترحاتهم وآرائهم على مدار الشهرين المقبلين.

وتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط، استقبال يالتشن رافيف، نائب وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان، لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين، وبحث استعدادات انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية.

كما استقبلت، سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة، كما عقدت اجتماعًا مع وفد مجموعة البنك الدولي لمناقشة مستجدات العلاقات بين الجانبين على صعيد مراجعة المالية العامة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية.

وشهدت الوزيرة توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة، لتعزيز جهود المؤسستين في تحقيق التنمية في إطار 3 مجالات رئيسية التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، وتمتد الشراكة لمدة أربع سنوات (2025–2029).

وفي سياق آخر، انعقدت فعاليات الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، وفي هذا الصدد عقدت الوزيرة، اجتماعًا مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الـ 18.كما استقبلت سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، وشهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تبادل الخبرات في مجالات التخطيط وإعداد استراتيجيات التنمية والتنسيق المُشترك في المحافل الدولية.

وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

مسئول أوكراني سابق: موسكو لن توقف الحرب وتصعيدها يستهدف أوروبا

الهواية والحنين للأصدقاء.. طريق موندا الشقنقيري لمواجهة الوحدة في ست ستات

سناء منصور تسترجع ذكريات "الونس" ودفء الطفولة في "ست ستات"

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

