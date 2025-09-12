إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. وانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحصاد الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.

‏‎وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، رسميًا، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث تعتبر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطارًا شاملًا يُُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.

كما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن طرح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» للحوار المجتمعي، وذلك من خلال تطبيق «شارك» التابع للوزارة، إلى جانب موقعها الإلكتروني، بما يتيح لخبراء الاقتصاد والمتخصصين والباحثين من الاطلاع على تفاصيل السردية وإبداء مقترحاتهم وآرائهم على مدار الشهرين المقبلين.

وتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط، استقبال يالتشن رافيف، نائب وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان، لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين، وبحث استعدادات انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية.

كما استقبلت، سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة، كما عقدت اجتماعًا مع وفد مجموعة البنك الدولي لمناقشة مستجدات العلاقات بين الجانبين على صعيد مراجعة المالية العامة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية.

وشهدت الوزيرة توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة، لتعزيز جهود المؤسستين في تحقيق التنمية في إطار 3 مجالات رئيسية التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، وتمتد الشراكة لمدة أربع سنوات (2025–2029).

وفي سياق آخر، انعقدت فعاليات الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، وفي هذا الصدد عقدت الوزيرة، اجتماعًا مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الـ 18.كما استقبلت سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، وشهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تبادل الخبرات في مجالات التخطيط وإعداد استراتيجيات التنمية والتنسيق المُشترك في المحافل الدولية.