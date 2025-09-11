قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي: العالم يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام العالمي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار العدالة
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة التخطيط: انضمام مصر لمجموعة البريكس إضافة لدعم مكانة الاقتصاد المصري

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
محمد البدوي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن وجود علاقة مباشرة بين السياسة الخارجية المصرية وتعزيز القدرات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن العلاقات الشخصية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة العديد من الدول فتحت آفاقاً جديدة، وأن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل إضافة كبيرة لدعم مكانة الاقتصاد المصري.

 المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأوضحت "رانيا المشاط" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن صياغة "السردية الاقتصادية" استندت إلى دراسة تجارب دولية ناجحة وتحويلها إلى خطوات واضحة قابلة للتنفيذ، لافتة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محورًا أساسيًا ضمن هذه الرؤية. 


وأضافت أن هناك قطاعات ذات أولوية لدفع النمو، تشمل السياحة، الزراعة، إلى جانب الصادرات الخدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي شهدت نموًا ملحوظًا، وبيّنت أن السردية الاقتصادية ترتبط بـ إطار علمي وعملي يترجم إلى خطط تنفيذية محددة، مدعومة بمقارنات دولية ودراسة المزايا التنافسية. 


وأشارت إلى أن التمويل يعد عنصرًا محوريًا في هذا الإطار، موضحة أن التمويل من أجل التنمية أصبح شرطًا أساسياً لأي تمويل خارجي يوجَّه لمصر، بحيث يتماشى مع خططها التنموية.


ونوه بأن مصر أصبحت "منصة رئيسية للمؤسسات الدولية"، حيث تم توفير أكثر من 15 مليار دولار للقطاع الخاص، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عبر مؤسسات كالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 
وأكدت أن هذا الإطار المالي القائم على ضمانات استثمارية قوية يتيح للشركات فرصاً لتعظيم عوائدها، سواء في مجالات الطاقة الخضراء أو الصناعات الحيوية مثل الأدوية.

التخطيط رانيا المشاط السياسة الخارجية المصرية السيسي البريكس مجموعة البريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

القمر

اكتمال القمر.. لماذا يكون لونه أحمر؟

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها

بالصور

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد