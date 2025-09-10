وزيرة التخطيط: مجلس النواب صدق على خطة إجتماعية وإقتصادية بزيادة مخصصات الصحة بنسبة 65%

أكدت الدكتوة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أنه رصدنا في الخطة الإجتماعية والإقتصادية التي تم تصديقها بمجلس النواب زيادة في مخصصات الصحة بنسسبة 65% مما يعني أن الدولة تتتجه نجو التنمية البشرية.

وقالت رانيا المشاط، خلال كلمتها التي ألقتها بمؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة المصرية داعمة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن العمل الأهلي في مصر له تاريخ طويل من الشراكات التنموية والتكامل للوصول لجميع المحافظات.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن مصر تمثل منصة للتعاون الدولي والتعاون بين الشركاء من القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التنمية المستدامة.